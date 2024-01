shopper Aktie: Reine Nervensache!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz rund um die Aktie von Shopper liefert interessante Einblicke. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was wiederum zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich ebenfalls neutral. In den vergangenen Wochen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse ergibt ein gutes Signal. Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 0, was auf eine gute Bewertung hindeutet. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt eine positive Einschätzung auf diesem Niveau.

In Bezug auf den Kurs liegt Shopper derzeit 11,11 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristig guten Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen ergibt sich eine neutrale Einstufung.

Insgesamt wird die Aktie von Shopper aus technischer Sicht positiv bewertet. Die verschiedenen Analysen deuten darauf hin, dass die Aktie derzeit gute Signale zeigt.