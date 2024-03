shopper Aktie: Pleite oder Chance?

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Bei Shopper ergibt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Shopper-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 0,09 SGD angegeben. Der letzte Schlusskurs liegt bei 0,08 SGD, was einer Abweichung von -11,11 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der Nähe des letzten Schlusskurses zum gleitenden Durchschnitt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, weshalb die Aktie von Shopper ebenfalls mit "Neutral" bewertet wird. Auch der Relative Strength Index führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral".

Zusammenfassend ergibt sich für Shopper daher eine "Neutral"-Einstufung sowohl in Bezug auf das Anleger-Sentiment als auch in der technischen Analyse.