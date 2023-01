secunet Security Networks – Umsatzprognose übertroffen. Deutlich. Rekordumsatz 2022, „same…“

Secunet Securities Network – „Cybersecurity-Unternehmen und IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland“, kann beim Umsatz 2022 die Prognose klar übertreffen und markiert ein neues Rekordumsatzergebnis. Aber beim EBIT musste man ein Ergebnis unter den Erwartungen präsentieren.Bevor am 24.03.2023 die endgültigen Zahlen veröffentlicht werden, gibt die Secunet Securities Network AG (ISIN: DE0007276503) heute vorläufige Zahlen mit einem kleinen Schönheitsfehler. Erklärt, aber wohl kein kursorischer Effekt. Auf jeden Fall erreichte man nach vorläufigen Berechnungen einen Konzernumsatz von rund 345 Mio EUR – kommunizierte Umsatzprognose von320 Mio. EUR und Vorjahresumsatz in Höhe von 337,6 Mio EUR wiederum getoppt,

Wobei das EBIT rund 47 Mio EUR erreichte – unter der Prognose von circa 50 Mio EUR und dem Vorjahreswert (63,9 Mio EUR). Die Ergebnisentwicklung im Geschäftsjahr 2022 ist insbesondere auf das organische und akquisitionsbedingte Belegschaftswachstum zurückzuführen. Zusätzlich wirkten sich erhöhte planmäßige Abschreibungen sowie gestiegene Fremdleistungskosten auf das Ergebnis aus.

Letzets Quartal der secunet Securities könnte optimistisch stimmen für 2023.

„secunet hat unter schwierigen Rahmenbedingungen, zum Beispiel in Bezug auf das gesamtwirtschaftliche Klima oder die anhaltenden Erschütterungen in den globalen Lieferketten, eine gute Performance erzielt“, so Axel Deininger, Vorstandsvorsitzender der secunet Security Networks AG. „Der Vorstand ist daher trotz eines leicht unter der Prognose liegenden operativen Ergebnisses mit dem Geschäftsverlauf insgesamt zufrieden. Vor allem der erzielte Rekordumsatz und die damit verbundenen Zugewinne in den Kernmärkten zeigen die nachhaltige positive Entwicklung von secunet.“

Verstärkte Beschaffungen zum Jahresende sollen dazu geführt haben, dass die Geschäftsergebnisse im vierten Quartal 2022 besonders hoch ausfielen: In den letzten drei Monaten 2022 belief sich der Konzernumsatz nach den vorläufigen Zahlen auf rund 132 Mio EUR (Q4/2021: 88,2 Mio EUR) und das EBIT auf circa 23 Mio EUR (Q4/2021: 15,2 Mio EUR).

Secunet Securities Network bedient einen Zukunftsmarkt. Wachstumsaussichten der Branche scheinen auf Jahre ungetrübt. Was die Analysten von Warburg und Dr. Kalliwoda Research ähnlich für die Aktie der Secunet sehen: Die ausgerufenen Kursziele von 375,00 respektive 385,00 EUR sprechen eine klare Sprache.

Chart: secunet Securities Network AG | Powered by GOYAX.de