secIT toppt erneut Besucherzahlen / Ein voller Erfolg im Zeichen der IT-Sicherheit

Hannover (ots) -Unter dem Motto "meet. learn. protect." versammelten sich vom 5. bis zum 7. März die führenden Köpfe der IT-Sicherheitsbranche zur sechsten secIT im Hannover Congress Centrum (HCC). Die Veranstaltung von heise markierte einen neuen Meilenstein: Mit 3.200 Teilnehmenden und 108 Ausstellern wurde ein neuer Teilnahmerekord verzeichnet, was die secIT eindrucksvoll als zentrale Plattform für Diskussionen, Wissenstransfer und Netzwerkbildung im Bereich der IT-Sicherheit bestätigt.Die Eröffnung der secIT by heise 2024 erfolgte durch Dr. Horst Baier, CIO von Niedersachsen, gemeinsam mit Verleger Ansgar Heise, die das wachsende Interesse und die Bedeutung der Messe hervorhoben. "Mit der secIT bedienen wir einen weiteren Kanal, um unser geballtes IT-Wissen, das wir täglich in Print und Online unter Beweis stellen, zu teilen", erklärte Ansgar Heise. "Die secIT steht für unser starkes Engagement, die digitale Welt durch Informationen und Aufklärung sicherer zu machen."Das breit gefächerte Themenspektrum reichte von Ransomware und Malwareentwicklung bis hin zu Triage-Daten, wobei besonders die redaktionellen Workshops am 5. März, unter anderem zu Cyberattacken, OSINT und dem sicheren Einsatz von Microsoft 365, auf großes Interesse stießen. Über die Dauer der secIT hinweg boten zahlreiche Vorträge und Expert-Talks auf drei Bühnen ideale Gelegenheiten für den Austausch zwischen Besuchern und Ausstellern. Die Standparty am Abend des ersten Tages förderte das Networking in einem zwanglosen Rahmen.Ein Highlight der secIT 2024 war die Verleihung der CISO-Awards, die zum zweiten Mal in Hannover stattfand. Ron Kneffel, Vorstandsvorsitzender der CISO Alliance e.V., stellte das Berufsbild des CISO vor und ehrte anschließend herausragende Leistungen im Bereich der IT-Sicherheit in Unternehmen. Die Bewertung durch eine Expertenjury erfolgte anhand von Kriterien wie Lösungskreativität, Zukunftsorientierung und Übertragbarkeit. Die Preisträger dieses Jahres überzeugten in den Kategorien Umsetzung neuer Regelwerksanforderungen, besondere Awareness-Programme unter dem Motto "Human Firewall" sowie innovative Ansätze zur Informationssicherheit.Die Gewinner der diesjährigen CISO-Awards sind:Alina Obermann-Smith von Aroundtown S.A, ausgezeichnet für ihre herausragende Arbeit im Bereich der Cyber Security Assurance.Marielena Lingner von der Öffentlichen Versicherung Braunschweig, geehrt für ihre Verdienste als Datenschutz- und Informationssicherheitsbeauftragte.Claus Hofmann vom Landratsamt Traunstein, anerkannt für seine Leistungen als Informationssicherheitsbeauftragter.Vom 25. bis zum 27. März 2025 wird die secIT by heise erneut im HCC in Hannover ihre Tore öffnen.Über secIT by heise Die secIT by heise ist eine der führenden Kongressmessen für IT-Sicherheit in Deutschland, organisiert vom hannoverschen Medienhaus heise. Seit ihrer Gründung hat sie sich als zentrale Plattform für Experten und Interessierte etabliert, um die neuesten Trends, Lösungen und Herausforderungen im Bereich der IT-Sicherheit zu diskutieren.Weitere Bilder unter: https://www.heisegroup.de/presse/Pressekontakt:Sylke WildePresse- und ÖffentlichkeitsarbeitHeise Medien0511 5352 290sy@heise.deOriginal-Content von: Heise Medien, übermittelt durch news aktuell