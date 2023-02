Hannover (ots) -Am 15. März eröffnet Daniela Behrens, Niedersachsens Innenministerin, die secIT (https://secit-heise.de/) im HCC in Hannover. Die Kongressmesse für Security-Experten bietet auf drei Bühnen rund 50 Sessions zu aktuellen IT-Security-Themen. IT-Sicherheitsbeauftragte, Netzwerkadministratoren, Rechenzentrumsleiter und Firmenchefs bekommen in den redaktionellen Vorträgen handfeste Sicherheitsstrategien vermittelt, um die IT-Systeme in ihren Unternehmen effektiv und zukunftssicher vor Attacken zu schützen.Kritische Infrastruktur, Fachkräftemangel in der IT und Cyberresilienz sind drei wichtige Stichworte auf der Veranstaltung. Auf der diesjährigen Podiumsdiskussion diskutieren- Manuel Atug, Head of Business Development Hisolutions AG,- Dr. Yvonne Bernard, Chief Technical Officer Hornetsecurity,- Stefanie Frey, Geschäftsführerin Deutor Cyber Security Solutions GmbH,- Ruben Gonzalez, Security Researcher and Lead Trainer Neodyme AG,über die Gefährdung deutscher Unternehmen und kritischer Infrastrukturen und wie man mehr Resilienz erreichen kann. Sollen noch mehr Bundespolizeibeamte Kabeltrassen und Pipelines kontrollieren oder alles mit Kameras überwachen? Sind Entstörtrupps im Notfallmanagement wirkungsvoller? Dieses sind nur einige Fragen, zu denen Antworten gesucht werden.Zum Schutz der kritischen Infrastruktur braucht es digital souveräne Menschen mit Expertise, doch sie fehlen. Manuel Atug verdeutlicht in seinem Vortrag das Problem des Fachkräftemangels. Er zeigt kurzfristige und längerfristige Schritte auf und erläutert dringend benötigte gesellschaftliche Maßnahmen.Um die Cyberresilienz zu steigern, kann man aus vergangenen IT-Security-Fällen lernen; etwa aus denen, die Ralf Kleinfeld, CISO des Handelsunternehmens Otto, in seinem spannenden Vortrag vorstellt. Hilfreich ist auch, wenn man weiß, wie man Angreifern in Netzwerken auf die Spur kommen kann. Wie das gelingt und wie man IT-Sicherheitsvorfälle effektiv bewältigt, zeigt der Daten-Forensiker Gregor Wegberg.Zusätzlich zum Vortragsprogramm präsentieren mehr als 70 Unternehmen ihre Expertise, Services und Tools in der Ausstellung. Besucher können sich mit den Unternehmen, aber auch untereinander vernetzen. Ergänzt wird das inhaltliche Programm um Workshops.Tickets und weitere Informationen gibt es auf der Website: https://secit-heise.de/ Das Tagesticket gibt es für 89 Euro, das 2-Tagesticket kostet 129 Euro.Journalisten und Journalistinnen, die über die Veranstaltung berichten wollen, können sich in der Pressestelle von Heise Medien akkreditieren. Gern vermitteln wir auch Interviews mit den anwesenden Experten und Redakteuren.Pressekontakt:Sylke WildePresse- und ÖffentlichkeitsarbeitHeise Medien0511 5352 290sy@heise.deOriginal-Content von: Heise Medien, übermittelt durch news aktuell