sdm Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet liefert wichtige Informationen zur Bewertung einer Aktie. Bei Sdm zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung bleibt unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dadurch wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Sdm-Aktie in den letzten Handelstagen unter dem 200-Tages-Durchschnitt von 4,05 EUR lag. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3,77 EUR wird unterschritten, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Sdm-Aktie mit einem Wert von 72,22 als überkauft gilt. Auch der RSI25-Wert von 64 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis des RSI.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis schlechte Bewertung für die Sdm-Aktie basierend auf der Diskussionsintensität, dem Anleger-Sentiment, der charttechnischen Analyse und dem Relative Strength-Index.