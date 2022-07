schleich® und Boost vereinbaren Zusammenarbeit / schleich® und Boost Group kooperieren bei der Einführung neuer nachhaltiger Sammelaktionen für Kinder und Familien

Steinhausen (ots) -Gemeinsam mit der Boost Group plant schleich® die Entwicklung umweltfreundlicher Sammlerstücke, die das Bewusstsein für einen nachhaltigen Umgang mit dem Planeten Erde schärfen und die Kindesentwicklung spielerisch unterstützen.Sammelaktionen ermöglichen es Kindern spielerisch Themen rund um Ernährung, Sport, Spiel, Natur und Umwelt zu erleben. Führende Lebensmitteleinzelhändler wie ALDI, EDEKA, ESSELUNGA, COOP und REWE fördern Kinder und Familien positiv. Qualitätsspielzeug und Sortimente werden im Rahmen von Treueangeboten für alle Gesellschaftsschichten zugänglich.Figuren und Spielsets von schleich® eröffnen Kindern unsichtbare Zauberwelten. Jedes Flusspferd, jeder Tyrannosaurus Rex, jeder Langohrhase ist der Beginn einer aufregenden, sich immer weiterentwickelnden Geschichte. Eltern, die ihre Kinder beim Spielen beobachten, wissen: Hinter der Marke schleich® steckt mehr als nur Spielzeug. schleich® ist Impulsgeber für Geschichten, schleich® regt die Fantasie an und fördert die Kreativität. Wenn Kinder mit schleich® Figuren spielen, sind sie sofort in ihrem eigenen Universum.Udo Rother, Managing Director bei schleich®: "Wir sind beeindruckt vom Grad an Kundenfokus und Flexibilität, dem Vorsprung bei der Herstellung von nachhaltigen Produkten und der Kreativität für neue Konzepte und Themenwelten bei Boost. Getreu unserer Markenbotschaft "where stories begin" sind wir überzeugt, in den nächsten Jahren gemeinsam mit Boost weitere Erfolgsgeschichten zu entwickeln."Boost ist Vorreiter bei der Entwicklung von edukativen Kids Collectibles Aktionen. Seit über 15 Jahren vermittelt Boost in seinen Kampagnen Nachhaltigkeit, Nutrition, Inklusion, Sport, Spiel und Spaß. Boost ist FSC zertifiziert, Mitglied von AMFORI und Partner von WWF, HealthySeas und ClimatePartner. Mit seinen Partnern entwickelt Boost Produkte mit höchsten Qualitäts- und Nachhaltigkeitsanforderungen."Wir freuen uns sehr, zusammen mit schleich® neue innovative Sammleraktionen und Produkte zu entwickeln. Als Partner ergänzen wir uns ideal und bieten aufbauend auf den erfolgreichen Kampagnen der letzten Jahre attraktive Lösungen für Handelsunternehmen weltweit. Dabei wollen wir weiterhin unsere Vorreiter Rolle als Innovationsführer für Sustainable Loyalty ausbauen", sagt Mario Schwegler, CEO der Boost Group.Pressekontakt:Boost Collectibles AGKlaus Riemer, Marketing & PRTel.: +41 58 201 99 99E-Mail: marketing@boostgroup.euOriginal-Content von: Boost Group, übermittelt durch news aktuell