scPharmaceuticals Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Scpharmaceuticals liegt bei 25,32, was als „Gut“ eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 40,64 und wird als „Neutral“ bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung von "Gut".

Von insgesamt 3 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Scpharmaceuticals-Aktie sind alle 3 Einstufungen "Gut". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 17 USD, was einem potenziellen Anstieg um 166,04 Prozent vom letzten Schlusskurs (6,39 USD) entspricht. Die daraus abgeleitete Empfehlung ist "Gut". Zusammengefasst erhält Scpharmaceuticals von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen hauptsächlich negativ gegenüber Scpharmaceuticals eingestellt waren. Es gab insgesamt neun negative Tage und nur einen positiven Tag. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Scpharmaceuticals daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Scpharmaceuticals im Vergleich zur Branchendurchschnittsrendite von 2,47 % keine Dividende aus, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Die Dividendenrendite liegt somit bei 0 %, was 2,47 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt.