scPharmaceuticals Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Analystenbewertung für Scpharmaceuticals zeigt sich insgesamt positiv, da 3 Analysten eine Kaufempfehlung ausgesprochen haben. Es gab keine neutralen oder negativen Einschätzungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 17 USD, was einem potenziellen Anstieg des Aktienkurses um 168,35 Prozent entspricht. Die aktuelle Bewertung für die Aktie lautet daher "Gut".

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. In den Diskussionen wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Scpharmaceuticals gesprochen.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Scpharmaceuticals eine Performance von -0,99 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Arzneimittelbranche eine Underperformance von -21,87 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Gesundheitspflegesektor lag die Rendite 14,5 Prozent unter dem Durchschnittswert. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf den Aktienkurs und die Branchenvergleich eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik verzeichnet Scpharmaceuticals eine negative Differenz von -2,49 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel". Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik von den Analysten ebenfalls als "Schlecht" bewertet.