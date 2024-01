scPharmaceuticals Aktie: Was kann da noch kommen?

Der Aktienkurs von Scpharmaceuticals hat im letzten Jahr eine Rendite von -0,99 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Gesundheitspflege-Sektor 17,75 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Arzneimittel" beträgt 8,68 Prozent, und Scpharmaceuticals liegt aktuell 9,66 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Scpharmaceuticals liegt bei 46,58 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung auf "Neutral" festgelegt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 3 mal ein "Gut" und kein einziges "Neutral" oder "Schlecht" für Scpharmaceuticals vergeben. Dies führt langfristig zu einem institutionellen Rating von "Gut". Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 167,3 Prozent und geben ein mittleres Kursziel von 17 USD an, was als positive Einschätzung betrachtet wird.

Die Diskussionen auf den sozialen Medien zeigen gemischte Einschätzungen und Stimmungen zum Unternehmen. In den letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Basierend auf der Anlegerstimmung wird das Unternehmen insgesamt als "Neutral" bewertet.