scPharmaceuticals Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Analystenmeinungen zu Scpharmaceuticals sind überwiegend positiv. In den letzten zwölf Monaten wurden 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 17 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 6,39 USD eine potenzielle Steigerung um 166,04 Prozent bedeutet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite von Scpharmaceuticals mit -0,99 Prozent mehr als 16 Prozent darunter. Auch im Branchenvergleich mit der Arzneimittel-Branche von 22,29 Prozent Rendite in den vergangenen 12 Monaten liegt Scpharmaceuticals mit 23,28 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem negativen Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Scpharmaceuticals zeigt eine Ausprägung von 22,6, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 35,04, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen noch eine signifikante Veränderung der Anzahl der Beiträge wurde registriert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Scpharmaceuticals daher in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.