scPharmaceuticals Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die technische Analyse der Scpharmaceuticals zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 7,99 USD, während der Aktienkurs bei 6,39 USD liegt, was einer Abweichung von -20,03 Prozent entspricht. Auf der anderen Seite ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 5,63 USD, was einer Abweichung von +13,5 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie für diesen Zeitraum als "Gut" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher ein neutrales Rating.

Im Hinblick auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Scpharmaceuticals derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,49 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche hat die Scpharmaceuticals in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,99 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 20,2 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -21,18 Prozent im Branchenvergleich. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Scpharmaceuticals um 25,95 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Scpharmaceuticals eingestellt waren. Die meisten der neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Scpharmaceuticals daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.