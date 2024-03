scPharmaceuticals Aktie: Knallt es bald?

Scpharmaceuticals: Analystenbewertungen, Dividendenrendite und technische Analyse

Scpharmaceuticals hat in den letzten zwölf Monaten eine Gesamtbewertung von 1 Analysten erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens ist "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten. Die durchschnittliche Kursprognose von 20 USD für das Wertpapier lässt ein Aufwärtspotenzial von 311,52 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs von 4,86 USD) erkennen, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Dividendenrendite von Scpharmaceuticals beträgt 0 Prozent, was 2,7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Arzneimittel, 2,7) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Scpharmaceuticals-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,75 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 4,86 USD lag, was einer -28-prozentigen Abweichung entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit einem letzten Schlusskurs von 5,52 USD unter dem gleitenden Durchschnitt (-11,96 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Scpharmaceuticals-Aktie daher in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Scpharmaceuticals liegt bei 61,46, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 60 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Scpharmaceuticals daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".