s Immo verkauf 41 Immobilien in Berlin

WIEN (dpa-AFX) - Der österreichische Immobilienkonzern s Immo verkauft 41 seiner Objekte in Berlin. Der entsprechende Vertrag für rund 1300 Wohn- und Gewerbeimmobilien sei am Montag unterschrieben worden, teilte das Unternehmen mit. Zum Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, sagte eine Sprecherin zur APA. Insgesamt habe s Immo in Deutschland aber seit September 152 Immobilien für 570 Millionen Euro verkauft, die erwähnten 41 Objekte inklusive./spo/cgh/APA/jha