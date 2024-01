Der revolutionäre Solargenerator Mars Bot von Jackery erhält den CES Innovation Award

Las Vegas (ots/PRNewswire) -Jackery (https://de.jackery.com/pages/ces2024?utm_source=prnewswire&utm_medium=link&utm_campaign=ces2024), ein weltweit führender Anbieter von innovativen tragbaren Strom- und umweltfreundlichen Energielösungen für den Außenbereich, stellt den bahnbrechenden Jackery Solargenerator Mars Bot vor, einen intelligenten Solarlade- und Speicherroboter, der den Zugang zu netzunabhängiger Energie neu definiert. Der Solargenerator Mars Bot wurde für seine Innovation mit dem renommierten CES Innovation Award ausgezeichnet, der für seine autonome Navigation und hochmoderne Sonnennachführung ausgezeichnet.Der Solargenerator Mars Bot von Jackery steht an der Spitze der intelligenter Solartechnologie und verbindet nahtlos Innovation und Praktikabilität. Dieses hochmoderne Gerät wurde entwickelt, um eine zuverlässige grüne Stromversorgung in netzfernen Außenbereichen, bei Rettungseinsätzen oder für den nahtlosen Anschluss an das Stromnetz in häuslichen Notsituationen zu gewährleisten. Mit seinem autonomen Navigationssystem und seiner Fähigkeit, der Sonne zu folgen, sorgt der Solargenerator Mars Bot für eine optimale Energiegewinnung und ist damit eine leistungsstarke Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen.Autonome Navigation: Der Mars Bot verfügt über ein intelligentes, autonomes Navigationssystem, mit dem er sich problemlos in unterschiedlichem Gelände fortbewegen kann. Ob auf einem Campingplatz, auf einem Wanderweg oder bei einem Notfall zu Hause, der Mars Bot passt sich seiner Umgebung an und maximiert die Sonneneinstrahlung für eine verbesserte Effizienz.Automatisches Sunflower Solar-Tracker-System: Ausgestattet mit hochmodernen Solartrackingfunktionen sorgt der Bot dafür, dass seine Solarmodule immer zur Sonne ausgerichtet sind. Diese fortschrittliche Funktion optimiert die Energieerzeugung auch in dynamischen Außenumgebungen und sorgt für eine konstante und zuverlässige Stromversorgung.Netzunabhängiger Stromzugang: Der Solargenerator Mars Bot ist ideal für Outdoor-Enthusiasten und Abenteurer und bietet eine tragbare und nachhaltige Energielösung für netzunabhängige Szenarien. Ob beim Camping, beim Wandern oder bei anderen Outdoor-Aktivitäten, die Nutzer können nun überall dort auf grünen Strom zurückgreifen, wo sie ihre Abenteuer erleben.Notstromversorgung für zu Hause: In häuslichen Notfallszenarien verbindet sich der Mars Bot nahtlos mit dem Stromnetz her und bietet eine vorübergehende Energieversorgung für Haushaltsgeräte. Dies macht sie bei Stormausfällen zu einer unschätzbaren Ressource, die den Betrieb wichtiger Geräte und Anlagen sicherstellt.Der Jackery Solargenerator Mars Bot wurde für sein bahnbrechendes Design und seine technologischen Fortschritte mit dem CES Innovation Award ausgezeichnet, ein Beweis für seine herausragenden Leistungen auf dem Gebiet der nachhaltigen Energielösungen. Der Jackery Solargenerator Mars Bot wird die Art und Weise revolutionieren, wie Menschen in verschiedenen Umgebungen Zugang zu Energie erhalten.In einer Welt, in der nachhaltige Energielösungenimmer wichtiger werden, ist der Jackery Solargenerator Mars Bot ein leuchtendes Beispiel für Innovation, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit. Weitere Informationen und Updates finden Sie auf Jackery's offizieller Website https://de.jackery.com/. (https://de.jackery.com/)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2317348/31138f7575cbc8fb661f08d1b4289a3.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1877275/Jackery_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/der-revolutionare-solargenerator-mars-bot-von-jackery-erhalt-den-ces-innovation-award-302034634.htmlPressekontakt:jiatong@jackery.comOriginal-Content von: Jackery Inc., übermittelt durch news aktuell