rbb-exklusiv: Steinbach zur Gasversorgung: Privathaushalte bleiben Priorität

Berlin (ots) -Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) lehnt es ab, im Fall einer Notlage bei der Gasversorgung den Vorrang für Privathaushalte aufzuweichen.Der SPD-Politiker sagte am Mittwoch im rbb24 Inforadio:"Ganz klare Positionierung: Ich bin der Meinung, die Priorisierung, die wir haben - also zunächst die schützenswerte Infrastruktur, dann die privaten Haushalte und dann die Wirtschaft - ist richtig und wir sollten aus meiner Sicht auch dabei bleiben."Steinbach äußerte sich zudem überrascht, dass Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) am Dienstag erstmals die Priorisierung bei der Gasversorgung in Frage gestellt hat:"Man soll an der Stelle nie 'Nie' sagen," so Steinbach. "Aber ich war gestern schon sehr überrascht, als ich über den Ticker auch diese Meldung bekam, dass Herr Habeck zumindest vertieftes Nachdenken über diese Frage angekündigt hat."Das ganze Interview: https://ots.de/SnAA3s