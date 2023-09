querkraft gestaltet Büro von woom in Klosterneuburg um

Wien (ots) -Büroumbau, Erweiterung & mehr (Grün)Raumquerkraft gestaltete das Headquarter des Kinderfahrradherstellers in Klosterneuburg um und schuf Raum für das woom-Team.Erweiterung um ehemalige DruckereiDas bisherige Büro wurde um die Räumlichkeiten einer ehemaligen Druckerei im Nachbargebäude erweitert. Die Grafik- und Kreativabteilung zog in diese neue Räumlichkeit ein, deren Werkstattcharakter der Arbeitsdynamik des Teams entspricht.Grüne, kommunikative InselnDas neue Headquarter ist offen, grün, kommunikativ. Zwischenwände wurden entfernt, wodurch die teaminterne Kommunikation direkter, einfacher und flüssiger wird. Es entstanden grüne Inseln, um die sich die Arbeitszonen anordnen.Integration von BewährtemBereits gut funktionierende Bestandselemente wie Regale und Office-Möblierung wurden im Sinne der Nachhaltigkeit und Ökonomie beibehalten. Des weiteren wurden Lowtech-Lösungen, wie Akustikpaneele und Vorhänge implementiert und extensive Begrünung als wesentlicher Bestandteil des neuen Büros initiiert.Das Ergebnis zeigt sich in einem kommunikativen Umfeld, das die Lebendigkeit und Offenheit von woom widerspiegelt.Pressekontakt:Mag. Karoline BrandfellnerT +43 1 548 77 11 33E public@querkraft.atOriginal-Content von: querkraft Architekten ZT GmbH, übermittelt durch news aktuell