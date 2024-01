querkraft auf „EU Mies van der Rohe Awards“ Shortlist

Wien (ots) -querkraft architekten ist mit "Ikea Westbahnhof Wien" auf der Shortlist für den European Union Prize for contemporary Architecture - Mies van der Rohe Awards 2024- querkraft mit IKEA Wien Westbahnhof auf Shortlist für "EU Mies van der Rohe Award"- aus 20 europäischen Ländern, zwei Projekte aus Österreich, unter den 40 NominiertenWien, 25.01.2024 querkraft architekten sind mit ihrem innerstädtischen, autofreien Ikea am Wiener Westbahnhof auf der Shortlist für den begehrten Mies van der Rohe Award 2024 – der „Preis der Europäischen Union für zeitgenössische Architektur“.Unter den 40 ausgewählten Werken aus 20 europäischen Ländern sind auch zwei aus Österreich zu finden, beide in Wien. Der IKEA Wien Westbahnhof ist der Kategorie „gemischte Nutzung – kommerzielle Nutzung und Büros“ zugeordnet.Autofrei + urban + 160 BäumeDer im Sommer 2021 eröffnete, von querkraft geplante, innerstädtische IKEA am Wiener Westbahnhof ist auch mehr als zwei Jahre nach seiner Eröffnung in aller Munde. Durch den innovativen Ansatz einen IKEA gänzlich ohne Parkplätze in die Stadt zu bringen, eine öffentlich begehbare Dachterrasse anzubieten und rund 160 Bäume in der Fassade und am Dach zu platzieren, sticht er nach wie vor aus den allgemein bekannten Einrichtungshäusern hervor.querkraft konnte sich in einem Architekturwettbewerb durchsetzen und bereits damals im Briefing formulierte der/die Bauherr*in den Anspruch „We want to be a good neighbour“.querkrafts Lösung für diesen Anspruch zeigt sich in einem Gebäude, das auch für die Umgebung einen Mehrwert darstellt. Die der Öffentlichkeit zugängliche Dachterrasse mit Möglichkeiten einen Kaffee zu trinken, zu entspannen und die Aussicht auf die Stadt zu genießen, das viele Grün auf allen Fassadenflächen, sowie das Hostel in den oberen Etagen beleben das Gebäude 24/7 - all dies trägt zum „guten Nachbar“ bei.www.querkraft.atPressekontakt:Mag. Karoline Brandfellner0699 18 77 11 33public@querkraft.atwww.querkraft.atOriginal-Content von: querkraft Architekten ZT GmbH, übermittelt durch news aktuell