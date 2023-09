qih-Qualitätssiegel mit neuer Führung

Bad Wildungen (ots) -Die qih Qualität im Handwerk Fördergesellschaft mbH wird ab Oktober durch ein Team des Fachverbandes Leben Raum Gestaltung betreut. Der Firmensitz wird ebenfalls von Köln ins hessische Bad Wildungen verlegt. Als Geschäftsführer der Gesellschaft fungiert dann Hermann Hubing, Hauptgeschäftsführer des Fachverbandes Leben Raum Gestaltung Hessen/Rheinland-Pfalz. Er folgt auf Henning Cronemeyer, der die Stelle rund 10 Jahre innehatte.Die Gesellschaft vergibt das bekannte qih-Qualitätssiegel "sehr gut - ausgezeichnet vom Kunden" seit 2007. Das Besondere am qih-Siegelverfahren ist, dass ausschließlich echte Kundenbewertungen für die Siegelvergabe maßgeblich sind. Diese erfolgen über Bewertungskarten, die vom Betrieb an seine Kunden ausgegeben werden. Zudem wird mit jeder eingegangenen Karte von der qih 2kg Kohlendioxid kompensiert. Damit wird die qih zum ersten klimaneutralen Bewertungsportal.Getragen wird das qih-Qualitätssiegel von einem Netzwerk aus Organisationen und Verbänden des deutschen Handwerks, dem Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz, der Bundesfachgruppe Fahrzeuglackierer, dem Zentralverband Raum und Ausstattung, dem deutschen Sattler-Handwerk, dem DIB - Deutschen Institut für Bestattungskultur, dem Bundesverband Rollladen und Sonnenschutz, dem Wirtschaftsverband Holz und Kunststoff Saar, dem Fachverband Leben Raum Gestaltung Hessen/Rheinland-Pfalz, dem Zentralverband des deutschen Dachdeckerhandwerks und dem Deutschen Textilreinigungsverband.Viele Betriebe des Tischler-, Schreiner- und Bestatterhandwerks beteiligen sich erfolgreich am Bewertungssystem der qih Qualität im Handwerk Fördergesellschaft, das nicht nur ein wirksames Werkzeug für glaubwürdige Werbung und Öffentlichkeitsarbeit ist, sondern auch ein erprobtes Mittel der innerbetrieblichen Stärken- und Schwächenanalyse darstellt. Bundesweit beteiligen sich rund 600 Unternehmen am qih-Qualitätssiegelverfahren.Wie funktioniert das qih-Qualitätssiegel "sehr gut - ausgezeichnet vom Kunden" und wie kann man als Kunde oder Handwerksbetrieb mitmachen? Umfangreiche Informationen und Anmeldung unter www.qih.de.Pressekontakt:Gero JentzschBereichsleiter KommunikationPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitFachverband Leben Raum Gestaltung Hessen/Rheinland-PfalzLandesinnungsverband für das Tischler- und Bestatter-Handwerk sowie MontagegewerbeAuf der Roten Erde 934537 Bad WildungenTel.: 05621 7919-71Fax: 05621 7919-89E-Mail: jentzsch@leben-raum-gestaltung.deOriginal-Content von: qih Qualität im Handwerk Fördergesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell