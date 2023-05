q.beyond Aktie (ex QSC) Cloud und SAP Geschäft wachsen. Aktionäre sollen bis 2025 auf schwarze Zahlen warten.

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

q.beyond Aktie, vielen noch unter dem alten Namen QSC bekannt, bewegt sich nach einem kurzen Zwischenhoch im Februar wieder im Pennystockbereich. Die q.beyond AG (ISIN: DE0005137004) stellt sich mit den Schwerpunkten Cloud und SAP als „Digitalisierer für den Mittelstand“ neu auf.

In einem bis 2025 angelegten Transformationsprogramm will man wieder nachhaltig schwarze Zahlen schreiben. Nachdme man sich von den alten „Telefoniezöpfen“ getrennt hatte, kann man durchaus auf eine – corona-gebremste – positive Entwicklung stützen. Seit der Neuausrichtung 2019 ist einiges passiert. Und während das erklärte Zukunftsgeschäftsfeld Cloud und IoT bereits zuletzt mit schönem Wachstum auf dem richtigen Weg scheint, kann man im Q1 jetzt auch im Segment SAP-Geschäft ein erkennbares Umsatzwachstum erzielen. Und so kann der Vorstand der q.beyond durchaus zufrieden die Zahlen bewerten und die Planungen bestätigen.

CEO Thies Rixen bestätigt seine Ziele für die kommenden Jahre: „Mit der Strategie 2025 werden wir ab 2024 einen nachhaltig positiven Free Cashflow erwirtschaften und ein Jahr später auch wieder einen Konzerngewinn erzielen. Bis 2025 wird sich zudem die EBITDA-Marge gegenüber dem Jahr 2022 auf 7 bis 8 % mehr als verdoppeln. Das sind anspruchsvolle, aber realisierbare Ziele. Und der Geschäftsverlauf der vergangenen Monate zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

