q.beyond-Aktie (Ex QSC): Alles halb so schlimm?

Ende September nahm das Analysehaus Hauck & Aufhäuser erstmals die q.beyond-Aktie (ehemals QSC) unter die Lupe. Das Fazit war dabei eigentlich recht erfreulich. Es wurde eine klare Kaufempfehlung ausgesprochen mitsamt einem Kursziel von 1,60 Euro, was mehr als eine Verdopplung in Aussicht stellte. Die Aktionäre reagierten dennoch mit empfindlichen Kursverlusten. Der Grund dafür dürfte vor allem in der Umsatzprognose zu… Hier weiterlesen