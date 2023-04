publity, PREOS , GORE. Und neu dabei Neon Equity. Gibt Neues – geplante Rochade gescheitert. Und weiter?

Neon Equity als Beteiligungsgesellschaft.

Oder wie es offiziell am 15.01.2023 hiess: „NEON ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Investmentschwerpunkt auf europäischen Unternehmen aus den Bereichen Real Estate, Technologie und Consulting. Den Fokus bilden wachstumsstarke Unternehmen, die ein ESG-konformes Geschäftsmodell und eine konkrete Kapitalmarktperspektive besitzen. Aktuell verfügt NEON über eine gut gefüllte Deal-Pipeline mit zahlreichen Unternehmen in der konkreten Investmentprüfung und Due Diligence. NEON plant den dynamischen Ausbau des Beteiligungsportfolios in den kommenden Quartalen.“

Laut Wertpapierprospekt der Neon Equity anlässlich des öffentlcihen Angebots der 10.000 Neon Equity Aktien: „Zum Datum dieses Prospekts ist die einzige wesentliche Beteiligung der Emittentin ihr Anteil von 48,9 % am Grundkapital der publity AG (zusammen mit deren Tochtergesellschaften die „publity Unternehmensgruppe“). Die publity Unternehmensgruppe ist ein dreigliedriger Konzern mit operativem Schwerpunkt in der Gewerbeimmobilienwirtschaft, bestehend im Wesentlichen aus der publity AG und deren (mittelbaren) Tochtergesellschaften PREOS Global Office Real Estate &Technology AG („PREOS AG“) und GORE German Office Real Estate AG („GORE AG“). Dabei hält die publity AG zum Prospektdatum 93 % des Grundkapitals der PREOS AG, welche wiederum 62,7 % des Grundkapitals der GORE AG hält.„

Laut letzter bekannter Bilanz (im Wertpapierprospekt) bestanden die Beteiligungen zum Zeitpunkt des öffentlichne Angebots nur aus Wertpapieren „aus dem publity Konzern“.

Oder wie es im Prospekt heisst:“Von dem im Anlagespiegel ausgewiesenen Wert Beteiligungen in Höhe von TEUR 149.846 (Vorjahr:TEUR 130.968) entfallen TEUR 142.843 (Vorjahr: 130.968) auf die Beteiligung an der publity AG, Frankfurt am Main, TEUR 6.981 (Vorjahr: TEUR 0) auf die Beteiligung an der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG, Frankfurt am Main, und TEUR 22 (Vorjahr: TEUR 12.602) auf die Beteiligung an der GORE German Office Real Estate AG, Frankfurt am Main. Die Beteiligung an der GORE German Office Real Estate AG wurde im Vorjahr aufgrund des Anteilsbesitzes unter den verbundenen Unternehmen ausgewiesen. Von dem im Anlagespiegel ausgewiesenen Wert Wertpapiere des Anlagevermögens in Höhe von TEUR 40.910 (Vorjahr: TEUR 19.751) entfallen TEUR 40.910 (Vorjahr: TEUR 0) auf Schuldverschreibungen der publity AG, Frankfurt am Main. Die im Vorjahr ausgewiesenen Wertpapiere betrafen Wandelschuldverschreibungen der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG, Frankfurt am Main„.

So was nennt sich Klumpenrisiko und macht die Neon Equity ebenfalls betroffen vom Platzen der Luxemburg-Pläne. Spannend für die engagierten Anleger wird die vom Management angekündigte Alternative sein.