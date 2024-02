pt Development im Check!

Weitere Suchergebnisse zu "Moro":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pt Development liegt derzeit bei 0,63, was 99 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Diversifizierten Finanzdienstleistungen von 45 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist, was zu einer positiven Bewertung auf dieser Stufe führt.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Pt Development ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt Pt Development mit einer Rendite von -65,07 Prozent mehr als 58 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur Diversifizierten Finanzdienstleistungen-Branche liegt die Rendite von Pt Development mit 56,24 Prozent deutlich darunter, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Pt Development mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,53 Prozent. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.