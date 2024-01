pt Development Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Die technische Analyse der Pt Development zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,08 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,044 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -45 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,06 HKD, was einer Distanz von -26,67 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit der Gesamtnote "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt derzeit 76,74, was auf eine Überkaufssituation hinweist und als "Schlecht" eingestuft wird. Bei Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 68, was als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält der RSI daher die Einstufung "Schlecht".

In fundamentalen Kategorien beträgt das KGV derzeit 0,85, was 98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist. Daher erhält Pt Development in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -6,33 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält Pt Development eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.