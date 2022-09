proMOTION picutures: Imagefilme zur Kundengenerierung - wie Unternehmen so das Vertrauen der Kunden stärken

Heusweiler (ots) -Dennis Keller, Steffen Weßler und Julian Schneider sind die Gründer der proMOTION pictures KWS GmbH. Das Angebot der ambitionierten Filmemacher richtet sich an internationale Konzerne und mittelständische Unternehmen, die schon mit Imagefilmen als Marketingtool gearbeitet, damit aber nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt haben. Hier helfen die drei Experten dabei, Filme zu produzieren, die die Zielgruppe des Kunden wirklich sehen möchte.Plumpe Werbung ist out - heutzutage gilt es, Zuschauer mit einer Story zu packen, die Emotionen in ihnen weckt, unterhaltsam ist und sie zum Nachdenken anregt. Nur so gelingt es, nachhaltig Eindruck zu schaffen. Dennis Keller, Steffen Weßler und Julian Schneider wissen genau, worauf es dabei ankommt: Mit ihrem Unternehmen, der proMOTION pictures KWS GmbH, produzieren die drei Filmemacher professionelle Imagefilme für den europäischen Mittelstand. Dabei achten sie nicht nur auf schöne Bilder, sondern legen auch größten Wert auf überzeugende Inhalte, um die Filme bewusst als Marketingtool für ihre Kunden nutzen zu können."Viele Kunden haben bereits mit Filmen gearbeitet, aber nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt", berichten die Experten. "Oft liegt das daran, dass der Filmemacher sich im Vorfeld nicht damit beschäftigt hat, was die Zielgruppe des Kunden wirklich sehen möchte." Die drei Gründer wissen, wie es in der Filmbranche läuft - und können ihren Kunden so den höchsten Standard garantieren. Warum Imagefilme perfekt sind, um das Vertrauen der Kunden zu stärken, haben sie in fünf Punkten zusammengefasst.Grund 1: Packendes StorytellingBewegte Bilder, Musik und gesprochene Sprache vermitteln in kürzester Zeit mehr Emotionen als jeder Text. Außerdem haben Imagefilme den entscheidenden Vorteil, Informationen durch ein packendes Storytelling besser vermitteln zu können, wodurch ein Unternehmen dem Zuschauer länger im Kopf bleibt. Die Werbepsychologie zeigt, dass Unternehmen durch den Mere-Exposure-Effekt nur durch die wiederholte Wahrnehmung vertrauter und sympathischer bewertet wird. Das lässt sich auch auf den Businesskontext übertragen: Da Filme statistisch häufiger konsumiert werden als Texte, ist es für Unternehmen essenziell, mit einem Imagefilm präsent zu sein.Grund 2: Hilfe bei der ProblemlösungPotenzielle Kunden, die das Gefühl haben, von einem Unternehmen verstanden zu werden, werden sich eher dazu entschließen, sich an genau dieses Unternehmen zu wenden. Das gelingt am besten, indem man Kunden mithilfe eines Imagefilms ein bestimmtes Problem schildert, um zu zeigen, dass man versteht, in welcher Situation sich die Zielgruppe aktuell befindet. Anschließend geht es darum, das geschilderte Problem zu lösen - das schafft Vertrauen.Grund 3: Nachhaltiger Wow-EffektNoch vor zehn bis 15 Jahren haben professionelle Imagefilme ein Vermögen gekostet. Heute ist das anders: Die Technik ist wesentlich erschwinglicher geworden, sodass auch mittelständische Unternehmen es sich ohne Probleme leisten können, einen Film zu produzieren. Dennoch erzeugen Imagefilme in den Köpfen der meisten Menschen einen regelrechten Wow-Effekt: Sie vermitteln den Eindruck, man habe es mit einem besonders erfolgreichen Unternehmen zu tun - sie fungieren damit als sofortiger Trust-Faktor, der das Vertrauen in das Unternehmen stärkt. Wichtig ist, dass der Imagefilm hochwertig ist, also keine grob fahrlässigen Fehler enthält. Billig produzierte Imagefilme können nämlich den gegenteiligen Effekt haben - und das Vertrauen der Kunden schwächen. Modernste Technik ist hier also unabdingbar.Grund 4: Hochwertiger Imagefilm als AlleinstellungsmerkmalOhne eine moderne Webseite kann heutzutage kein Unternehmen mehr langfristig am Markt bestehen. Ob Bäcker, Schreiner oder Schlüsseldienst: Wer sich nicht urplötzlich in einer Abwärtsspirale wiederfinden möchte, tut gut daran, regelmäßig in den eigenen Internetauftritt zu investieren. Eine schöne Webseite allein reicht mittlerweile allerdings nicht mehr, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Unternehmen, die einen Schritt weiter gehen möchten, setzen daher auf knackige Imagefilme, die ihren Besuchern innerhalb von zwei oder drei Minuten alle relevanten Informationen auf dem Silbertablett servieren.Grund 5: Effiziente InformationsvermittlungDas menschliche Gehirn verarbeitet Bilder rund 60.000-mal schneller als Textinformationen. Im Bruchteil einer Sekunde ist es dazu in der Lage, audiovisuelle Reize in sich aufzusaugen. Studien belegen, dass sich der Mensch im Durchschnitt nur 20 Prozent der Informationen in einem Text merken kann. An Bilder erinnert er sich jedoch in 80 Prozent der Fälle. Das Potenzial von Imagefilmen, als Unternehmen in Erinnerung zu bleiben, ist also groß: Nicht nur handelt es sich um einen großartigen Vertrauensbooster - Imagefilme sind auch besonders geeignet, um ein professionelles Image zu transportieren.Sie möchten mithilfe von Imagefilmen das Vertrauen Ihrer Kunden stärken? Melden Sie sich jetzt bei Dennis Keller, Steffen Weßler und Julian Schneider (https://promotion-pictures.de/) und vereinbaren Sie einen Termin!Pressekontakt:proMOTION pictures KWS GmbHVertreten durch: Julian Schneider, Dennis Keller, Steffen WeßlerE-Mail: info@promotion-pictures.dehttps://promotion-pictures.dePressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: proMOTION pictures KWS GmbH, übermittelt durch news aktuell