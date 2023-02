Die physische 133. Canton Fair bereitet sich darauf vor, Ihnen sorgenfreie Geschäftserfahrungen zu bieten und freut sich, Sie im April wieder zur Teilnahme einzuladen

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) -Die 133. China Import und Export Fair („Canton Fair" oder „die Messe") wird im April 2023 eröffnet und umfasst aufgrund der Lockerung der chinesischen Einreisebestimmungen Online- und physische Ausstellungen. Der Antrag auf Einladung und die Vorregistrierung für die Buyer Badge der Canton Fair haben vor Kurzem begonnen, um internationalen Käufern zu ermöglichen, ihre Teilnahme an der Offline-Ausstellung zeitgerecht und reibungslos vorzunehmen.Die BEST-Plattform ist ein kostenloses Online-Multifunktionstool, das von der Canton Fair speziell für globale Käufer entwickelt wurde. Globale Käufer können sich in die BEST-Plattform einloggen, um sich für eine Einladung zu bewerben, sich für den Buyer Badge anzumelden, Freunde zur Canton Fair einzuladen, nach Produkten und Ausstellern zu suchen, persönliche oder Unternehmensinformationen zu verwalten und Geschäftsreiseservices in Anspruch zu nehmen. Die Canton Fair hat die Betriebsabläufe der Best-Plattform optimiert, um die Gesamteffizienz und Erfahrung globaler Geschäftsleute zu verbessern und sie bei der Teilnahme an der physischen Ausstellung besser zu unterstützen.Neue Käufer, die zum ersten Mal an der Messe teilnehmen, können kostenlos ein neues Konto in BEST registrieren und nach der Vorregistrierung eine Einladung für eine Buyer Badge beantragen. Der Prozess ist einfach, übersichtlich, bequem und schnell. Nach Genehmigung der Voranmeldung können Käufer ihre Badges bei den Registrierungsstellen des Canton Fair Complex in Guangzhou oder im Hongkong-Büro mit dem „Return Receipt" und ihren gültigen Ausweisdokumenten für eine sorgenfreie Messetour abholen.Die 133. Canton Fair wird in Kürze stattfinden, und die Offline-Ausstellung wird in drei Phasen gestartet. Das neue Erweiterungsprojekt des Canton Fair Complex wird auch für die bevorstehende Ausgabe genutzt und erhöht die Gesamtfläche der Ausstellung von 1,18 Millionen Quadratmetern auf 1,5 Millionen Quadratmeter. Die Canton Fair im Frühling 2023 wird außerdem ihre Ausstellungskategorien basierend auf neuen Trends im internationalen Handel und den Anforderungen der globalen Händler optimieren. Mit einem umfassenden Upgrade von Messeumfang und -dienstleistungen wird die 133. Canton Fair unbegrenzte Geschäftsmöglichkeiten bieten.Die Canton Fair freut sich darauf, Geschäftsleute aus aller Welt in Guangzhou, China, willkommen zu heißen. Bitte besuchen Sie BEST, um auf dem Laufenden zu bleiben und bereiten Sie sich im Voraus auf Ausstellungsthemen vor (https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16).Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an: Frau Wu, service@cantonfair.org.cnFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2004794/image_1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-physische-133-canton-fair-bereitet-sich-darauf-vor-ihnen-sorgenfreie-geschaftserfahrungen-zu-bieten-und-freut-sich-sie-im-april-wieder-zur-teilnahme-einzuladen-301750219.htmlOriginal-Content von: The Canton Fair, übermittelt durch news aktuell