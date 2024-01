Das philanthropische Engagement von C.K. McWhorter in Höhe von 25 Millionen Dollar - ein visionäres Vermächtnis

New York (ots/PRNewswire) -McWhorter setzt seinen visionären Ansatz zur Bewältigung der Herausforderungen von heute und morgen fort. In einer Welt, in der Technologie und Finanzen eine zentrale Rolle spielen, stellt die Arbeit von McWhorter ein potenzielles Zeugnis für mögliche Veränderungen und Chancen dar. McWhorter hat eine Reihe globaler Programme ins Leben gerufen, die darauf abzielen, Generationen in die Lage zu versetzen, die Möglichkeiten von Technologie und mehr zu optimieren. Diese Programme werden ständig weiterentwickelt und ausgebaut und versprechen eine bessere, integrativere Zukunft für alle.Neben der Förderung der Jugend engagiert sich McWhorter auch für die Vorbereitung der Arbeitskräfte auf die Zukunft. Mit dem Aufkommen von künstlicher Intelligenz (KI) und Automatisierung erfordert die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt Anpassungsfähigkeit und technisches Können.Um diesem Bedarf gerecht zu werden, hat McWhorter Schulungsprogramme und Initiativen entwickelt, die darauf abzielen, Menschen für technikbezogene Berufe zu qualifizieren. Ob KI, Datenanalyse oder Programmierung - diese Programme sollen Arbeitssuchende mit den notwendigen Fähigkeiten ausstatten, um in einer technologieorientierten Welt erfolgreich zu sein.Entfesselung der Macht der KI:Künstliche Intelligenz (KI) hat sich zu einer transformativen Kraft in verschiedenen Branchen entwickelt, vom Gesundheitswesen über das Finanzwesen bis hin zu Fertigung und Unterhaltung. Da KI die Unternehmenslandschaft immer weiter umgestaltet, wird das Verständnis ihrer Feinheiten und Fähigkeiten immer wichtiger.Das Engagement von McWhorter für die technische Bildung beinhaltet einen starken Fokus auf KI-Kenntnisse. Durch die Einführung in die Grundlagen der KI, des maschinellen Lernens und der Datenanalyse befähigen Ihre Programme die Teilnehmer, das Potenzial der KI für ihre Karriere zu nutzen. Ob es um die Entwicklung von KI-gesteuerten Lösungen oder die Nutzung von KI-Tools für die Entscheidungsfindung geht, die Teilnehmer erwerben die Kenntnisse und Fähigkeiten, die sie benötigen, um in KI-gestützten Umgebungen erfolgreich zu sein.Der Code für eine bessere Zukunft:Coding ist die Sprache des digitalen Zeitalters, und die Beherrschung von Programmiersprachen öffnet die Türen zu einer Vielzahl von Möglichkeiten. Ihre Coding-Initiativen zielen darauf ab, das Programmieren zu entmystifizieren und es für Menschen jeden Hintergrunds und jeden Alters zugänglich zu machen.Vor allem Coding Camps für Kinder bieten einen frühen Einstieg in die Welt des Programmierens. In diesen Camps werden nicht nur die technischen Aspekte des Programmierens vermittelt, sondern auch Problemlösungsfähigkeiten, Kreativität und logisches Denken gefördert. Indem McWorther die Leidenschaft für das Programmieren schon in jungen Jahren fördert, bringt er eine neue Generation von technisch versierten Innovatoren hervor, die den Fortschritt in den kommenden Jahren vorantreiben werden.McWhorter erklärt;- „Beim Programmieren geht es nicht nur um das Schreiben von Codezeilen, sondern um das Lösen von Problemen, um Kreativität und um die Gestaltung der Zukunft. Durch unsere Coding-Initiativen inspirieren wir eine neue Generation von digitalen Pionieren." „KI- und Programmierkenntnisse sind nicht auf bestimmte Berufe beschränkt; sie sind der Schlüssel zur Erschließung einer Welt voller Möglichkeiten. Medienkontakt:
Tyler Wells
VP Öffentlichkeitsarbeit
tylerwells@mcwhorter.foundation

Original-Content von: McWhorter Foundation Inc., übermittelt durch news aktuell