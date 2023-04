Der perfekte Unternehmensauftritt: Gehrmann Production GmbH verrät 5 Punkte, die sofort zu mehr Kunden führen

Laudenbach (ots) -Dustin Gehrmann, Experte für Business-Fotografie und Branding-Expertin Géraldine Ulrichs haben es sich mit der Gehrmann Production GmbH zur gemeinsamen Aufgabe gemacht, Agenturen, Experten und digitalen Dienstleistern mit hochwertigen Maßnahmen sowie professionellen Fotos zu einem qualitativen Branding und damit auch zu höheren Umsätzen zu verhelfen. In diesem Artikel verraten die Experten fünf Branding-Tipps, die sofort zu mehr Kunden führen.Ohne professionelles Branding kommt heute kein Unternehmen und kein Anbieter mehr aus. Schließlich gilt: Wer nicht wirbt, der stirbt. Umso wichtiger ist es, sich, sein Angebot und sein Unternehmen entsprechend zu präsentieren. Dienlich hat sich dabei vor allem authentisches Bild- und Videomaterial erwiesen. Als Experte für Business-Foto- und Videografie weiß auch Dustin Gehrmann, wie wichtig hochwertiges Bildmaterial für das Unternehmenswachstum ist. Gemeinsam mit der Design- und Branding-Expertin Géraldine Ulrichs, die aus dem TV-Format "Die Höhle der Löwen" bekannt ist, leitet er die Branding-Agentur Gehrmann Production GmbH, die Agenturen, Experten und digitalen Dienstleistern mit funktionierenden Maßnahmen zu einem qualitativen Branding und somit zu neuen Kunden und höheren Umsätzen verhilft. In diesem Artikel verraten die Experten fünf Branding-Tipps für den perfekten Unternehmensauftritt, die sofort zu mehr Kunden und steigenden Umsätzen führen.1. Authentische Brandingfotos als EyecatcherDer erste Blick auf einer Website oder in den sozialen Medien fällt meist auf die dort platzierten Bilder. Umso wichtiger ist es, dass sie professionell aufbereitet sind. Denn Fotos bieten die Chance, die Außenwahrnehmung gezielt zu beeinflussen. Vom Foto-Setting bis hin zur Kleidung kann alles darauf abgestimmt werden, wie man von der Zielgruppe wahrgenommen werden möchte. Die Herausforderung in der Kundengewinnung besteht darin, jemanden ab dem ersten Kontakt direkt von sich und seinem Angebot zu überzeugen. Hochwertige Fotos, die Vertrauenswürdigkeit, Professionalität und Kompetenz ausstrahlen, helfen dabei und sollten daher in den sozialen Netzwerken und auf der Website genutzt werden.2. Mit Storytelling und verkaufsstarken Videos die Zielgruppe abholenEin ebenfalls wichtiges Medium sind Videos, denn sie helfen dabei, jemanden in kurzer Zeit kennenzulernen. Von der Ausstrahlung und der Stimme bis hin zu Mimik und Gestik, können professionell produzierte Videos eine Person genau so darstellen, wie der Kunde sie sich vorstellt. Musik und emotionale Inhalte helfen dabei, ein noch immersiveres Erlebnis zu schaffen. Weil Videos einfachen und spannenden Content und gut verpackte Stories bieten, nimmt der Trend zum Bewegtbild immer weiter zu. Nichts erregt schneller die Aufmerksamkeit potenzieller Kunden und hilft zuverlässiger dabei, Interessenten in Kunden zu verwandeln, weil die Inhalte der Dienstleistung prägnant auf den Punkt gebracht werden können. Videos sind immer abrufbar und crossmedial einsetzbar, beispielsweise auf der Website, in Ads oder als Social-Media-Content.3. Website mit relevanten Inhalten gestalten, um das eigene Angebot zu präsentierenDass im digitalen Zeitalter jedes Unternehmen eine Website braucht, ist klar, doch dabei gibt es einige wesentliche Punkte zu beachten. Potenzielle Kunden besuchen eine Website in der Regel, um mehr über ein Produkt oder eine Dienstleistung zu erfahren und sind meistens schon kaufinteressiert. Eine Website bietet ausreichend Platz und Möglichkeiten, eine Botschaft und ein Angebot darzustellen. Das eröffnet die Chance, Vertrauen aufzubauen und Besucher der Seite kurz und knapp vom Kauf eines Produkts oder einer Dienstleistung zu überzeugen. Dafür ist es essenziell, dass die Website über verkaufsstarke Texte sowie eine sinnvolle Userführung verfügt und Problem und Lösung für die Zielgruppe auf den ersten Blick dargestellt werden. Darüber hinaus sollte bereits im Header ein Angebotssatz auftauchen und spätestens im zweiten Abschnitt ein Video folgen, um auch hier direkt von sich als Mensch und seiner Dienstleistung zu überzeugen. Hochprofessionelle Videokundenstimmen, Teambilder oder Fotos in Interaktion, ein Über-uns-Abschnitt, um sich als wahren Experten zu positionieren, FAQs zur Einwandbehandlung und Call-to-Action-Buttons für die Kontaktaufnahme runden das Paket ab.4. Print-Reports als Salesboost und für Reichweite nutzenEin wirksames Instrument, potenzielle Kunden regelmäßig mit Mehrwert zu versorgen und sie bereits vor einem Verkaufsgespräch von einem Angebot zu überzeugen und Zweifel auszuräumen, ist die Printbroschüre in Form eines Reports. Dieser sollte wie ein Fachmagazin oder ein Branchenreport aufgebaut sein und mehrmals jährlich neu erstellt werden, um echten Mehrwert zu bieten und den Expertenstatus des Unternehmens hervorzuheben. Eine gute Printbroschüre zeichnet sich durch ein ansprechendes Layout aus, das Copy und Design in Einklang bringt, der Zielgruppenwahrnehmung entspricht und die Aufmerksamkeit bewusst lenkt. Hochwertige Inhalte, hervorgehobene Keywords und Kundenstimmen sowie Fallstudien und Referenzen schaffen Vertrauen. Zudem sollte ein Report das Unternehmen von der breiten Masse abheben und an die Website angebunden sein, beispielsweise durch QR-Codes.5. Personal Branding stärkt das Vertrauen der ZielgruppeEine persönliche Marke gibt Unternehmern die Chance, Macht aufzubauen und ihr Business voranzutreiben, denn Menschen sind für gewöhnlich auch an der Person hinter einem Angebot interessiert. Manchmal interessieren sie sich sogar erst für eine Person und im zweiten Schritt erst für ihre Dienstleistung. Wer sich versteckt, verschenkt demnach viel Potenzial. Vielmehr sollten Unternehmer ihren Charakter und ihre Besonderheiten analysieren, verstärken und eine Story daraus kreieren. Die Kleidung, das Auftreten in der Öffentlichkeit und eine interessierte und aufgeschlossene Art wirken sich außerdem positiv auf den Einfluss auf die Zielgruppe aus. Dabei ist stets darauf zu achten, authentisch zu bleiben und sich nicht als eine Person darzustellen, die man nicht ist.Sie wünschen sich ein qualitatives Branding, das Ihnen zu mehr Kunden und höheren Umsätzen verhilft? 