Die perfekte Dividendenaktie findest du nicht in ihrer Historie

Ob man die perfekte Dividendenaktie jemals findet, das ist eine interessante Frage. Vielleicht in der Korrektur oder im Crash. Ein bisschen Unsicherheit benötigt es jedoch in der Regel, da ansonsten die fundamentale Bewertung für die Qualität meist zu hoch wäre. Das würde dann eben doch nicht zur Perfektion reichen.

Trotzdem können wir sagen, wo wir eine solche Chance nicht finden. Für mich ist das in der Historie und ich verrate dir sehr gerne auch, warum.

Die perfekte Dividendenaktie: Nicht in der Historie suchen!

Generell sollte man bedenken, was die perfekte Dividendenaktie letztlich ausmacht. Es ist nicht, dass sie in den vergangenen 25, 50 oder vielleicht auch 100 Jahren stabil ausgeschüttet hat. Nein, das hat sie vielleicht im letzten Jahrhundert oder auch im vergangenen Vierteljahrhundert zu einem interessanten Kandidaten gemacht. Aber das Problem ist: Diese Zeit ist vorbei und die Rendite ist schon ausgezahlt.

Deshalb müssen wir die Suche nach der perfekten Dividendenaktie anders angehen. Vordergründig sollte die Frage lauten: Welches Unternehmen kann uns in Zukunft über 25, 50 oder womöglich sogar 100 Jahre eine starke Dividende ermöglichen. Falls dir das unterbewusst direkt aufgefallen ist, mein Fokus liegt dabei nicht einmal auf der jeweiligen Aktie.

Die Aktie ist das eine, aber das Unternehmen ist im Endeffekt der Wegbereiter, der uns die Ausschüttung ermöglicht. Eine solide, stabile und im Idealfall mit Wettbewerbsvorteilen geschützte Ausgangslage sichert die Dividende für die Zukunft. Die Möglichkeit zum Skalieren führt dazu, dass es Dividendenwachstum geben kann. Ein cleveres Management hingegen erkennt Marktchancen und ergreift sie für zukünftiges, operatives Wachstum. All das macht für mich schon eher die perfekte Dividendenaktie aus. Nicht jedoch, was sie in der Vergangenheit für eine Historie etabliert hat.

Das Problem: Weiche Faktoren

Die perfekte Dividendenaktie anhand ihrer Historie zu suchen ist ein Trugschluss. Tatsächlich ist nicht einmal die jeweilige Aktie der erste Anlaufpunkt. Es geht um das Unternehmen und die Zukunft. Hier erhalten wir schließlich unsere Rendite, entsprechend sollten wir unseren Fokus darauf konzentrieren.

Ein Kernproblem dürfte dabei jedoch sein, dass diese Perfektion eben nicht auf harten Fakten wie einer Historie basiert. Nein, sondern auf weichen Faktoren und Unsicherheiten, die die Zukunft betreffen. Allerdings wäre es zu einfach, bloß ein paar Daten aus der Vergangenheit zu bewerten. Sie können letztlich bloß ein grober Indikator sein und ein Anzeiger für die Qualität, die womöglich vorhanden ist.

Der Artikel Die perfekte Dividendenaktie findest du nicht in ihrer Historie ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Motley Fool Deutschland 2022