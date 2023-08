pbb und Groß & Partner gründen die Beratungs-Gesellschaft Eco Estate: Der Fokus liegt auf ESG-Consulting / Das operative Geschäft übernimmt Groß & Partner

Garching/Frankfurt (ots) -Die Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) will ihr Geschäftsmodell weiter ausbauen und zukünftig "Green Consulting" anbieten. Damit will die Bank Investoren der Immobilienwirtschaft und insbesondere ihre Kunden bei der Entwicklung von ganzheitlichen Lösungen auf dem Weg zur nachhaltigen Transformation ihrer Immobilien beratend und finanzierend begleiten. Für die Beratung kooperiert sie mit dem Projektentwickler Groß & Partner - einem langjährig am Markt etablierten Unternehmen mit nachgewiesener Kompetenz in der Entwicklung, Projektierung und Durchführung von Großprojekten sowie exzellenter E-Kompetenz. Gemeinsam gründen sie dafür die Gesellschaft Eco Estate, die den Fokus auf ESG-Consulting legt. Groß & Partner übernimmt für sie das operative Geschäft.Der Frankfurter Projektentwickler erweitert hiermit sein Geschäftsmodell um Beratungsleistungen und nutzt die über viele Jahre intensiv aufgebaute und bislang in eigenen Projekten eingesetzte Expertise für Nachhaltigkeit und ESG-Kriterien. Er beabsichtigt, diese den Kunden der pbb, aber auch darüber hinaus anzubieten. Die pbb will mit der Erweiterung des Leistungsangebotes ihre Kunden bei "grünen" Investment-, Development- und Transformationsinvestitionen unterstützen und damit einen Wertbeitrag für ihre Positionierung bieten. Dabei soll die Analyse der Immobilien zunächst durch Experten der pbb auf Basis der hausintern entwickelten Analyse-Tools erfolgen. Anschließend werden gemeinsam mit dem Kunden Folgelösungen für die Transformation und daraus resultierende Maßnahmen entwickelt. Für diese Beratungs- und Steuerungsleistungen soll künftig die Eco Estate zuständig sein.Das Beratungsspektrum der neuen Gesellschaft soll dabei folgende Leistungen umfassen: ESG-Beratung mit Bestandsaufnahme, Maßnahmenvorschlägen, Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsanalyse für gewerbliche Immobilien, Projektcontrolling, Projektvorbereitung der Vergabeverfahren sowie schließlich die Vorbereitung und Begleitung der Taxonomie-Zertifizierung.Thomas Köntgen, stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der pbb, sagte: "Wir sehen uns in der Verantwortung, den Weg in eine Netto-Null-Welt mitzugestalten - immerhin entfallen etwa 40 Prozent der CO2-Emissionen weltweit auf die Immobilienbranche. Künftig möchten wir unsere Kunden bei der Entwicklung von ganzheitlichen, grünen Lösungen nicht mehr nur finanzierend, sondern auch beratend unterstützen. Wir freuen uns daher besonders, einen so erfahrenen und prominenten Partner für diese Kooperation gewonnen zu haben.""Nachhaltigkeit und eine CO2-optimierte Projektentwicklung haben für uns einen hohen Stellenwert. Ob bei der architektonischen Entwicklung, beim Rohbau, dem Ausbau sowie bei der Gebäudetechnik: Wir werden unseren Beitrag zur nachhaltigeren Entwicklung von Gebäuden leisten und dabei immer einen Schritt voraus sein. Projektentwicklung fordert heute Innovationen und eine ständige Vorwärtsbewegung, egal, ob sie den Fokus auf den Klimaschutz, Smart-Digital-Themen oder die Kreislaufwirtschaft legt. Wir wollen unsere Projekte nicht nur an Standards messen, sondern über diese hinauswachsen und setzen dabei auf starke Partner mit nachhaltiger Kernkompetenz. Unsere Expertise werden wir für den gesamten Markt anbieten", stellt Peter Matteo, geschäftsführender Gesellschafter Groß & Partner, fest.Mehr Informationen über Eco Estate finden Sie unter www.eco-estate.dePressekontakt:Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbHAnette von ZitzewitzSiesmayerstraße 21 | 60323 Frankfurt am Main+49 (0)69 - 36 00 95 724 | + 49 (0) 171 2432736anette.vonzitzewitz-extern@gross-partner.deOriginal-Content von: Groß & Partner, übermittelt durch news aktuell