pbb-Aktie: Kurs im Keller gefangen!

In den letzten Wochen verzeichnete die Aktie der Deutschen Pfandbriefbank (pbb) einen deutlichen Rückgang. Ein Teil dieser Entwicklung ist auf den Dividendenabschlag vom 26. Mai zurückzuführen, bei dem die Aktie um 0,95 Euro und somit über 11 Prozent reduziert wurde.

Der Kurs knüpfte jedoch an den Aufwärtstrend von Ende September 2022 an, was grundsätzlich gute Voraussetzungen für eine Kursstabilisierung bot. Zum damaligen Zeitpunkt befand sich auch der RSI nahe der überverkauften Zone. Anstatt jedoch nach oben zu drehen und die entstandene Kurslücke durch den Dividendenabschlag zu schließen, setzten sich die Verkaufsaktivitäten fort.

Citigroup gibt negatives Signal

Die Trendlinie wurde durchbrochen und die pbb-Aktie weiter gedrückt. Infolgedessen wurde eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation (SKS) aktiviert. Anfang Juni...