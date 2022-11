pates AG nimmt neue Dimensionen an: Münchener Unternehmen wächst weiter und sucht 20 neue Mitarbeiter

MünchenDie pates AG, eine Personalberatung und -agentur für die Branchen Pharmaindustrie und Medizintechnik mit Sitz in München, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 20 neue Mitarbeiter. Besonders gefragt sind Marketingmitarbeiter, wie Media Buyer, Content Manager und Medien-, Bild- und Tongestalter für die Produktion von Podcasts und Inhalten für YouTube-Channels. Außerdem werden Vertriebsmitarbeiter für die Erstansprache warmer Leads und Recruitingkräfte gesucht, die täglich nach passendem Personal für die Kunden suchen. Darüber hinaus sind auch Assistenzstellen zu vergeben. Die pates AG ist ein starkes Vertriebsunternehmen, gesucht werden deshalb leistungsstarke High-Performer. Vorwissen ist nicht erforderlich - in einem vierwöchigen Preboarding und dem anschließenden digitalen Onboarding lernen neue Mitarbeiter alles, was für ihre Stelle erforderlich ist. Und auch im weiteren Verlauf finden regelmäßige Trainings statt.Geschäftsführer Maximilian Kraft: "Die Nachfrage nach unseren Dienstleistungen ist in den letzten Monaten stark angestiegen. Wir wollen unser Team daher nun schnell weiter ausbauen. Dafür suchen wir Kolleginnen und Kollegen, die mit uns im Jahr 2023 gemeinsam wachsen wollen. Bei pates zählt Leistungsorientierung und wer Leistung zeigt, bekommt sehr viel zurück."Aktuell ist die pates AG dafür zuständig, Unternehmen aus der Pharmaindustrie und der Medizinbranche dabei zu helfen, neue Mitarbeiter zu gewinnen und Personalengpässe spontan zu überbrücken. Das Unternehmen leistet damit in Zeiten des Fachkräftemangels einen entscheidenden Beitrag für die Branche. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und wächst seitdem stetig. Aktuell umfasst das Team bereits 24 Mitarbeiter und soll im Jahr 2023 um weitere 20 Mitarbeiter anwachsen. Für das Jahr 2024 ist geplant, das Team noch einmal zu verdoppeln und 30 bis 35 weitere Mitarbeiter einzustellen."Für uns als Arbeitgeber sprechen viele Gründe: Wir bieten ein entspanntes Arbeitsumfeld und setzen auf Motivation statt Druck. Benefits wie Obstkörbe, wöchentlich kostenloses Mittagessen, Pizzaparties, Kaffee- und Getränkeflatrates, eine Küche mit Thermomix und E-Bikes sind für uns selbstverständlich. Außerdem bieten wir unseren Mitarbeitern die besten Trainingsmöglichkeiten am Markt - schließlich wollen wir außergewöhnliche Persönlichkeiten und Skills entwickeln. Daher arbeiten mit bekannten Experten und den besten Trainern zusammen. Unsere Bewertungen durch ehemalige Mitarbeiter sind allesamt hervorragend und wir hören immer wieder, dass wir zu den begehrtesten Arbeitgebern im Münchener Raum zählen. Jede Position bei der pates AG ist auf den Verkauf ausgelegt und von den großen Erfolgen profitieren wir alle gemeinsam. Unsere Vision ist es, Platzhirsch am Markt zu werden. Dafür geben wir mit Vertrauen, Mut und unserem täglichen Tun Vollgas, um unser Unternehmen zur Nummer eins zu entwickeln", so der Geschäftsführer.Mehr Informationen finden Bewerber unter: https://www.pates-experts.com/mission-vision/karriere/Pressekontakt:pates AGVertreten durch: Maximilian Krafthttps://www.pates-experts.comE-Mail: info@pates-experts.comPressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.de