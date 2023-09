paragon – neue, goldene Zeiten für die Aktie? „Jetzt geht es darum Geld zu verdienen…“ so CEO Dieter Frers in Frankfurt.

Zweifelte. an der Überlebensfähigkeit des Automotive-Wertes. Das sollte sich nun grundlegend geändert haben. Zur Vorgeschichte: Aus dem ehemaligen Hoffnungsträger, der Tochter Voltabox, wurde ein „für kleines Geld abgegebener“ Fehlschlag. Zwei ausstehende Anleihen schienen den Automotive-Wert dem Untergang zu weihen. Und diese Zeiten sind vorbei, wenn man den Aussagen des CEO Dieter Frers folgen will: Nach den letzten Jahren, als es um die Reduzierung der Verschuldung und die zwei ausstehenden Anleihen ging gehe es nun darum „Geld zu verdienen“.

Schwere Zeiten liegen hinter der paragon – Rettung kam durch Befreiungsschlag und…

Während die EUR-Anleihe erstmal prolongiert werden konnte, mit Zugeständnissen an die Anleihegläubiger, und lange an der Rückzahlung der auf Schweizer Franken lautenden Anleihe gezweifelt wurde, scheinen die Zweifel an der Rückzahlungsfähigkeit der paragon und an deren Geschäftsansatz „erledigt“. Der Befreiungsschlag gelang mit dem Verkauf der Beteiligung an Semvox an den Volkswagenkonzern, der im letzten Halbjahr abgeschlossen werden konnte – 40 Mio EUR für die Kasse. Und das Ergebnis des Geldsegens? Schweizer Anleihe vollständig getilgt, EURO-Anleihe weiter um 8,5 Mio EUR zurückgeführt. Schön, wäre aber kein Grund, sich die Aktie näher anzusehen. Den zweiten Blick auf die Aktie kann man wagen, da es mittlerweile mit dem operativen Geschäft des Konzerns in die richtige Richtung geht: Break.Even, Wachstum und – auch ohne die Zukunftssparte Semvox – Bedienen von „Themen der Zeit“.

CEO Dieter Frers kündigt kurzfristig Lösung der strittigen Aktionärsstruktur an – die 29,9% paragon Aktien sollen wieder zur Familie Frers zurückkommen!

Die 2022 aufgekommene Verunsicherung über die Aktien der paragon, die von Familie Frers gehalten wurden, scheint nun zu einem für den CEO und seine Familie „gutne Ende“ zu kommen, so kündigte es zumindest Dieter Frers auf der Herbstkonferenz an. Gut für die Aktie, wenn „wieder“ 50% plus eine Aktie in ruhigen Händen liegne sollten. Und dazu kommt jetzt ein gestärkter Automotive-Wert,d er gerade in China grosse Chancen sieht – paragon wird seien gesamte Anegbotspalette auch auf diesem Markt zukünftig anbieten,. Erste aufträge bestätigten die Perpsektiven für paragon in China, wie der CEO zufrieden feststellte. Neben dem frischen Verkaufsstandort in Detroit eine zweite Karte „auf die Zukunft“?

Batteriekooperation soll weiteren Schub fürs „operative“ Geschäft der paragon geben – Batterien sind zu gross für paragon. Lieber Konzentration auf andere Hoffnungsträger.

Mit Clarios, dem weltweit führenden Anbieter von Niederspannungsbatterien, konnte jetzt die Übertragung des Batterie-Bereichs zusammen mit weitergehenden Kooperations- und Lieferabkommen geschlossen werden. Die Transaktion ermöglicht Clarios, paragons Lithium-Ionen-Batterietechnologie und eine Reihe von Ingenieuren zu integrieren, um die Entwicklung neuer fortschrittlicher Niederspannungsarchitekturen für Fahrzeuge zu beschleunigen. paragon wird auch in Zukunft am Erfolg von Clarios teilhaben, indem es die Elektronik für das Batteriemanagement für das aktuelle und ggf. auch für zukünftiges Geschäft liefern wird. Die Vereinbarung schafft auch die Möglichkeit für eine zukünftige technologische Zusammenarbeit zwischen paragon und Clarios, da beide Unternehmen eine Rolle bei der Unterstützung neuer Fahrzeugtechnologien spielen.

Die Vereinbarung beinhaltet den Verkauf verschiedener Produktionslinien und den Transfer einer Gruppe von Ingenieuren und Werkern.

paragon bleibt ein Hersteller von Batterie-Management-Systemen für Clarios. Clarios wird Lizenznehmer von paragons Flow-Shape-Design-Technologie (FSD) für Batterien außerhalb des Antriebs, während paragon die FSD-Schutzrechte für Antriebsbatterien behält. Die Parteien haben beschlossen, die finanziellen Konditionen der Transaktion nicht zu veröffentlichen. “Und es hilft enorm, einen starken Partner wie Clarios an unserer Seite zu haben, so dass wir uns voll und ganz auf unser Kerngeschäft konzentrieren können und auch in Zukunft am Erfolg von Clarios teilhaben werden.” CEO Frers.