paragon Aktie – hinschauen. CHF-Anleihe steht – noch? – zwischen paragon und höheren Kursen.

paragon Aktie – nach der Laufzeit-Verlängerung der 50 Mio EUR Anleihe hat die Paragon GmbH &Co KGAA (ISIN: DE0005558696) eine zweite Chance. und die nutzt man offensichtlich: Die Halbjahresergebnisse waren im derzeitigen Marktumfeld gegen den Automotive Trend relativ gut und zeigen ein Umsatzwachstum von 75,7 Mio EUR im Halbjhar auf 86,4 Mio EUR – mit beschleunigender Dynamik: Umsatzerlöse im Q1 plus 6,3%, im Q2 sogar plus 22,5%.



Und am Montag nutzte Gründer und CEO der paragon GmbH & Co KGAA, Klaus-Dieter Friers, das „Equity Forum“ in Frankfurt, um die aktuelle Entwicklung des durch eine fällige Anleihe in Turbulenzen geratenen Automotive-Zulieferers vorzustellen. Erst durch die Zustimmung der Anleiheinhaber konnte die paragon „ihre zweite Chance“ nutzen. Und diese zweite Chance scheint sich zu lohnen. Oder wie es der Moderator zur Einleitung der Präsentation von Friers meinte: „…in den Räumen mit den wenigsten Zuschauern sind die grössten Chancen“.

Warum der Oktober spannender als der 27.09.2022 sein sollte…

Um vorzugreifen: Im Raum steht nach der Prolongierung des deutschen EUR-Bonds bis Juli 2027 immer noch die – bisher zu 40% zurückgezahlte – CHF Anleihe, die am 23.04.2023 fällig wird. Am 27.09. entscheiden die CHF-Bond-Inhaber über einen Vorschlag zur Prolongierung dieser Anleihe um 5 Jahre- hierbei handelt es sich um eine der Bedingungen, die die EUR-Bond-Inhaber für die Prolongation ihrer Anleihe forderten. Da die Statuten der CHF-Anleihe eien Anwesenheitsquote von 66& und dann noch eine Zustimmungsquote von 66% erfordern, ist hier mit grosser Wahrscheinlichkeit mit eine Ablehnung des Angebots zu rechnen, wie Friers durchschimmern liess.

Aber im Oktober gäbe es wahrscheinlich eine Lösung, über die er im Moment jedoch keine Einzelheiten verlautbaren könne – ad-hoc-Pflichten, Vershcwiegenheitsklauseln oder was auch immer der Grund sein mag. Auf jeden Fall schien er von einem Erfolg dieser Gespräche ziemlich überzeugt. Ob es dabei um einen Beteiligungsverkauf, neue Darlehensgeber oder andere Formen der Finanzierung geht, bleibt erstmal ein Mysterium. Sollte es im Oktober die angekündigte „Lösung“ geben, dann wäre viel Phantasie auf einmal in der paragon Aktie. Warum?

Was paragon anders macht, als der kriselnde Automotive-Sektor

paragon bedient die „Megatrends“ in der Automobilbranche – und das als Komplettlösungsanbieter, der direkt mit derzeit 30 Automobilherstellern in Vertragsbeziehungen steht. Und das sind eher die Premiumhersteller (Porsche und Daimler stehen zusammen für mehr als 45% des Umsatzes), die weniger vom Nachfragerückgang im Automobilbereich betroffen sind, als die Hersteller „kleinerer Modelle“.

CO2-Reduktion, Gesundheit/Filtertechnik, Sicherheit, Digitalisierung, Comfort – sind die Themen. Und paragons Lösungen sind Sensoren, Inneneinrichtung, Starterbatterien (Zukunftsthema aus der gescheiterten Voltabox herausgekauft), Digitale Assistenzsysteme und Kinematik-Lösungen. Dazu ist paragon mit diesen Produkten mindestens Europäischer Marktführer, wenn nicht Weltmarktführer laut Friers. Also ein hoher Schutzwall gegenüber der Konkurrenz, der sich in den Zahlen niederzuschlagen beginnt:

Gegen den Trend der Branche kräftiges Umsatzplus bei paragon

Die Halbjahresergebnisse sind im derzeitigen Marktumfeld gegen den Automotive Trend relativ gut und zeigen ein Umsatzwachstum von 75,7 Mio EUR 81. Halbjahr 2021) auf 86,4 Mio EUR – mit beschleunigender Dynamik: Umsatzerlöse im Q1 plus 6,3%, im Q2 sogar plus 22,5%. Dazu noch umsatzstärkstes Halbjahr der Firmengeschichte. Bei paragon scheint man den Warnschuss im Vorfeld der letztendlich erfolgreichen Anleihenprolongation verstanden zu haben.



Kursziele, die Edison bei aktuell 19,60 EUR je Aktie aufruft, und Baader bei immerhin 15,20 EUR zeigen das Upsidepotential – welches sich im Oktober möglicherweise zeigen könnte. Oder man nutzt die – zu erwartende – Ablehnung der Anleiheprolongation am 27.09.2022 mit wahrscheinlich negativen Wirkungen auf den Kurs für eine „kleine Wette“ auf die Lösungsfähigkeit des paragon Vorstands….

FAZIT: PARAGON HAT DIE CHANCE OPERATIV ZU GESUNDEN UND SO INNERHALB DER 5 JAHRE DIE DANN FÄLLIGEN 50 MIO EUR „ZU VERDIENEN“ ODER SEIN STANDING AM KAPITALMARKT SO ZU VERBESSERN. DASS ZUMINDEST EINE TEILREFINANZIERUNG MÖGLICH WIRD. WICHTIG DAFÜR DIE OPERATIVE ENTWICKLUNG, DIE SICH DURCH DIE AKTUELLEN HALBJAHRESERGEBNISSE POSITIV DARSTELLT UND EINE LÖSUNG FÜR DIE CHF ANLEIHE „IM HERBST“ – WIE VOM VORSTAND „VERSPROCHEN“. paragon scheint weiter auf dem richtigen Weg



Chart: Chart: paragon Aktie | Powered by GOYAX.de