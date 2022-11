paragon Aktie – Turbulenzen könnten auf die Aktionäre zuzukommen. Räuberpistole?

Weitere Suchergebnisse zu "paragon":

paragon Aktie – nach der Laufzeit-Verlängerung der 50 Mio EUR Anleihe hat die Paragon GmbH &Co KGAA (ISIN: DE0005558696) eine zweite Chance. Und die nutzt man offensichtlich: Die Halbjahresergebnisse waren im derzeitigen Marktumfeld gegen den Automotive Trend relativ gut und zeigen ein Umsatzwachstum von 75,7 Mio EUR im Halbjahr auf 86,4 Mio EUR – mit beschleunigender Dynamik: Umsatzerlöse im Q1 plus 6,3%, im Q2 sogar plus 22,5%.



Und Anfang September nutzte Gründer und CEO der paragon GmbH & Co KGAA, Klaus-Dieter Friers, das „Equity Forum“ in Frankfurt, um die aktuelle Entwicklung des durch eine fällige Anleihe in Turbulenzen geratenen Automotive-Zulieferers vorzustellen. Erst durch die Zustimmung der Anleiheinhaber konnte die paragon „ihre zweite Chance“ nutzen. Und diese zweite Chance scheint sich zu lohnen. Oder wie es der Moderator zur Einleitung der Präsentation von Friers meinte: „…in den Räumen mit den wenigsten Zuschauern sind die grössten Chancen“.

Schweizer Anleihe noch nicht geklärt, da steht den paragon Aktionären schon neuer Ärger ins Haus – hört sich dramatisch an

Bevor wir nochmals über die „offene Flanke“ der – bisher zu 40% zurückgezahlten – CHF Anleihe, die am 23.04.2023 fällig wird, berichten, gibt es eine äusserst ungewöhnliche Unternehmensmeldung:

„Der Unternehmensgründer des börsennotierten Automobilzulieferers paragon GmbH & Co. KGaA [ISIN DE0005558696] und Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin, der paragon GmbH, Klaus Dieter Frers hat das Unternehmen heute informiert, dass er von einem baldigen Verlust seines kompletten paragon-Aktienpakets ausgeht.

Und hier reden wir – nach den letzten verfügbaren Daten über exakt 50% des Aktienkapitals im persönlichen Besitz von Herrn Frers. Offensichtlich waren diese Anteile verpfändet und werden jetzt – wohl wegen nicht Bedienung der Schulden – vom Gläubiger verwertet. Eine Unsicherheit, die zu grossen Verwerfungen beim Handel der paragon Aktie führen könnte. Sollte man versuchen die Aktien „um jeden Preis“ zu verkaufen, ist es nicht schwer vorzustellen, wohin de rAktienkurs gehen sollte…

Nach Angaben von Herrn Frers hat sich eine Drittpartei im Rahmen von privaten Bankverbindlichkeiten gegen seinen Willen und unter noch nicht abschließend rechtlich geklärten Umständen die Rechte an der Verwertung seines kompletten paragon-Aktienpakets angeeignet. Heute hat diese Partei angekündigt, am 11. November 2022 eine erste Tranche zu verwerten; auch die restlichen Aktien stünden zu einem späteren Zeitpunkt zur Verwertung an. Herr Frers hat rechtliche Schritte dagegen angekündigt.

Hört sich nach einem langwierigen Rechtsstreit an – mit ungewissem Ausgang und wenn man den ersten Absatz der Meldung sinken lässt, geht Frers erstmal von einem absoluten Kontrollverlust über die Aktien aus. Die Form der angekündigte Verwertung wird natürlich über die Kurswirkungen entscheiden. Auch wäre es interessant zu wissen, ob die Drittpartei ein Finanzinstitut ist oder Hedgefonds oder Personen mit einem operativen Interesse an der paragon oder…

Die Drittpartei hat sich noch nicht geäußert, welche Absichten sie nach dem avisierten Erwerb des Aktienpakets hat. Die paragon GmbH & Co. KGaA betrachtet diese Vorgänge als Versuch einer feindlichen Übernahme. Deren persönlich haftende Gesellschafterin paragon GmbH hat ggü. dem Unternehmen erklärt, dass unabhängig vom Ausgang des Verfahrens die alleinige Unternehmensführung bei der paragon GmbH liegt und Herr Frers deren Geschäftsführer bleibt.“

Durch das Konstrukt einer GmbH und Co KGaA ist es möglich, die unternehmerische Führung durch die GmbH als „haftendem Gesellschafter“ auszuüben. Natürlich auf Dauer mit einem feindlich eingestellten Aktionariat mehr als schwierig. Unruhige und unsichere Zeiten voraus.

Und das Alles wo die bald fällige CHF-Anleihe ebenfalls noch ungelöst im Raum steht

Am 27.09. entschieden die CHF-Bond-Inhaber über einen Vorschlag zur Prolongierung dieser Anleihe um 5 Jahre- hierbei handelte es sich um eine der Bedingungen, die die EUR-Bond-Inhaber für die Prolongation ihrer Anleihe forderten. Da die Statuten der CHF-Anleihe eine Anwesenheitsquote von 66% und dann noch eine Zustimmungsquote von 66% erfordern, war hier mit grosser Wahrscheinlichkeit mit einer Ablehnung des Angebots zu rechnen, wie Friers bereits Anfang September durchschimmern liess. Zur Bestätigung des Ergebnisses warten wir derzeit noch auf eine Stellungnahme des Unternehmens, die wir zeitnah „hier“ nachreichen werden.

Erwartungsgemäss wurde schon das Präsenzkriterium bei der CHF-Anleihe bei weitem verfehlt, so dass keine Prolongation beschlossen werden konnte. Hierzu Veröffentlichung der SIX vom 27.09.2022:

„Bei der heutigen Gläubigerversammlung der Gesellschaft waren 19.99 % aller ausstehenden Obligationen mit einem Nominalwert von CHF 4’197’000 vertreten. Folglich wurde das erforderliche Präsenzquorum von 66% des ausstehenden Nominalwerts, um den Antrag rechtsgültig zu bewilligen, nicht erreicht und somit war die heutige Versammlung nicht beschlussfähig.

Die Hauptgründe für dieses Ergebnis sind wie folgt: Das erforderliche Präsenzquorum von 66% des ausstehenden Nominalwerts stellt eine hohe Hürde dar und ist darum im Allgemeinen schwierig zu erreichen, da eine substanzielle Anzahl von Anleihegläubigern in der Regel nicht die Möglichkeit wahrnimmt, an einer Gläubigerversammlung abzustimmen. Mit Ausnahme weniger Anleihegläubiger, die eine bedeutende Anzahl von Obligationen in ihrem Besitz haben, ist die Zahl derjenigen Anleihegläubiger, die nur eine geringe Anzahl von Obligationen besitzen, sehr gross.“

Auch wenn aktuell nach dem erwarteten Abstimmungsergebnis die Entscheidung für die paragon und somit auch die paragon Aktie in der Luft hängt

Aber im Oktober gäbe es wahrscheinlich eine Lösung, über die er im Moment jedoch keine Einzelheiten verlautbaren könne – ad-hoc-Pflichten, Verschwiegenheitsklauseln oder was auch immer der Grund sein mag. Auf jeden Fall schien er von einem Erfolg dieser Gespräche ziemlich überzeugt. Ob es dabei um einen Beteiligungsverkauf, neue Darlehensgeber oder andere Formen der Finanzierung geht, bleibt erstmal ein Mysterium. Sollte es im Oktober die angekündigte „Lösung“ geben, dann wäre viel Phantasie auf einmal in der paragon Aktie. Warum?

JETZT HABEN WIR NOVEMBER UND ES FEHLT IMMER NOCH EIN LÖSUNGSANSATZ – UND ES GIBT NEUE PROBLEME – SCHWIERIGE UNRUHIGE ZEITEN VORAUS

Was paragon anders macht, als der kriselnde Automotive-Sektor

paragon bedient die „Megatrends“ in der Automobilbranche – und das als Komplettlösungsanbieter, der direkt mit derzeit 30 Automobilherstellern in Vertragsbeziehungen steht. Und das sind eher die Premiumhersteller (Porsche und Daimler stehen zusammen für mehr als 45% des Umsatzes), die weniger vom Nachfragerückgang im Automobilbereich betroffen sind, als die Hersteller „kleinerer Modelle“.

CO2-Reduktion, Gesundheit/Filtertechnik, Sicherheit, Digitalisierung, Comfort – sind die Themen. Und paragons Lösungen sind Sensoren, Inneneinrichtung, Starterbatterien (Zukunftsthema aus der gescheiterten Voltabox herausgekauft), Digitale Assistenzsysteme und Kinematik-Lösungen. Dazu ist paragon mit diesen Produkten mindestens Europäischer Marktführer, wenn nicht Weltmarktführer laut Friers. Also ein hoher Schutzwall gegenüber der Konkurrenz, der sich in den Zahlen niederzuschlagen beginnt:

Gegen den Trend der Branche kräftiges Umsatzplus bei paragon

Die Halbjahresergebnisse sind im derzeitigen Marktumfeld gegen den Automotive Trend relativ gut und zeigen ein Umsatzwachstum von 75,7 Mio EUR 81. Halbjahr 2021) auf 86,4 Mio EUR – mit beschleunigender Dynamik: Umsatzerlöse im Q1 plus 6,3%, im Q2 sogar plus 22,5%. Dazu noch umsatzstärkstes Halbjahr der Firmengeschichte. Bei paragon scheint man den Warnschuss im Vorfeld der letztendlich erfolgreichen Anleihenprolongation verstanden zu haben.



FAZIT: PARAGON HAT DIE CHANCE OPERATIV ZU GESUNDEN UND SO INNERHALB DER 5 JAHRE DIE DANN FÄLLIGEN 50 MIO EUR „ZU VERDIENEN“ ODER SEIN STANDING AM KAPITALMARKT SO ZU VERBESSERN. DASS ZUMINDEST EINE TEILREFINANZIERUNG MÖGLICH WIRD. WICHTIG DAFÜR DIE OPERATIVE ENTWICKLUNG, DIE SICH DURCH DIE HALBJAHRESERGEBNISSE POSITIV DARSTELLTE UND EINE LÖSUNG FÜR DIE CHF ANLEIHE „IM HERBST“ – WIE VOM VORSTAND „VERSPROCHEN“. UND JETZT KOMMT DIE VÖLLIG UNGEKLÄRTE AKTIONÄRSFRAGE DAZU – SCHADE FÜR EINE OEPRATIV AUF DEM RICHTIGEN WEG BEFINDLICHE PARAGON





Chart: Chart: paragon Aktie | Powered by GOYAX.de