paragon Aktie – Randnotiz mit Signalwirkung? Störfaktor beseitigt.

Neben der zweifellos beeindruckenden Trun-around-Story der paragon, natürlich begünstigt durch den lukrativen Verkauf der Semvox an den Volkswagenkonzern, gab es noch ein grosses Fragezeichen aus der „Krisenphase“ des Konzerns, als viele an dessen Überlebensfähigkeit zweifelten. Was ist mit der Aktienmehrheit des Gründers und CEO’s Klaus Dieter Frers an der paragon? Es ging um die 2022 aufgekommene Verunsicherung über die Aktien der paragon, die von Familie Frers gehalten wurden, als von den 50,1% der von der Gründerfamilie kontrollierten Aktien „unerwartet“ und „Unrechtmässig“ 305 auf einmal einen anderen Eigentümer haben sollte. Es ging wohl um eine Darlehensbesicherung mit Aktien, einen Geschäftspartner und eine strittige Pfandverwertung.

Bereits Anfang September auf der HKE23 erwartete der paragon CEO ein „gutes Ende“ dieser verwirrenden Geschichte.

So kündigte es zumindest Dieter Frers auf der Herbstkonferenz an, so ist es jetzt gekommen: „wieder“ 50% plus eine Aktie in ruhigen Händen. Gestern hiess es, dass Klaus Dieter Frers habe in seiner Funktion als Aktionär der paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0005558696) der Gesellschaft gegenüber erklärt, ein Aktienpaket über 1.355.000 paragon-Stückaktien zurückerworben zu haben. Dieses Aktienpaket, das knapp 30% der Anzahl aller Aktien entspricht, war zwischenzeitlich im Eigentum der ElectricBrands AG. Beim paragon-Gründer verblieben in dieser Zeit ca. 20% der Anteile. Diese Situation habe zwar aufgrund der KGaA-Firmenstruktur keine Auswirkungen auf die Unternehmens führung gehabt, aber gehe davon aus, dass die ungeklärte Aktionärsstruktur jedoch für – negative – Aufmerksamkeit am Kapitalmarkt gesorgt habe.

Hier die Vorgeschichte, wie sie paragon sieht.

Der Firma ElectricBrands sei es am 11. November 2022 gelungen, 1.355.000 Stückaktien (ca. 30% aller Anteile) gegen dessen Willen vom paragon-Gründer zu übernehmen. Der Vorstand der ElectricBrands AG habe in der Folge – wie öffentlich versichert – keine weiteren Aktien übernommen, keinen Sitz in einem Gremium von paragon angestrebt und auch sonst keinen Einfluss auf die Unternehmensführung ausgeübt.Die paragon GmbH & Co. KGaA habe jetzt erfahren, dass es dem paragon-Gründer, gleichzeitig CEO, im Wege von Verhandlungen gelungen sei, das Aktienpaket zurückzuerwerben. Klaus Dieter Frers halte nunmehr wie seither 2.232.263 paragon-Aktien im Eigentum; zusammen mit den Aktien im Eigentum seiner Ehefrau verfüge die Familie Frers wieder über die Aktienmehrheit von 50%+1 Aktie bei der paragon GmbH & Co. KGaA.

„Es ist gut, dass wir seit 2018 die Unternehmensform einer GmbH & Co. KGaA angenommen haben. Wie bei anderen börsennotierten, familienorientierten Unternehmen hat sich diese Umwandlung auch in der zurückliegenden Zeitspanne bewährt. Die Aktionäre, Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter konnten sich so stets sicher sein, dass sich an der Unternehmensführung keine negativen Konsequenzen aus Veränderungen in der Aktionärsstruktur ergeben,“ erläutert Klaus Dieter Frers. Und weiter: „Natürlich bin ich persönlich glücklich darüber, dass mit der ElectricBrands AG ein konstruktiver Dialog erreicht werden konnte und die anfänglichen Sorgen unbegründet waren.“



Die Argumentation zugunsten der KGaA-Gesellschaftsform könnte man durchaus auch kritisch hinterfragen, wie derzeit die Aktionäre der Aurelius schmerzhaft erfahren müssen. Oder die Aktionäre der ABO Wind derzeit versuchen zu verhindern. Für die paragon Stakeholder kann es egal sein, da jetzt sowohl Aktienmehrheit als auch Komplementär von derselben Person – Klaus Dieter Frers – kontrolliert werden.

Jetzt geht es wieder um das Wesentliche bei paragon. Operatives.

Ein gestärkter Automotive-Wert, der gerade auch im derzeit eher schwächelnden chinesischen Markt grosse Chancen sieht – paragon wird seine gesamte Anegbotspalette auch auf diesem Markt zukünftig anbieten,. Erste Aufträge bestätigten die Perspektiven für paragon in China, wie der CEO zuletzt zufrieden feststellte. Neben dem frischen Verkaufsstandort in Detroit eine zweite Karte „auf die Zukunft“?

Batteriekooperation soll weiteren Schub fürs „operative“ Geschäft der paragon geben – Batterien sind zu gross für paragon. Lieber Konzentration auf andere Hoffnungsträger.

Mit Clarios, dem weltweit führenden Anbieter von Niederspannungsbatterien, konnte jetzt die Übertragung des Batterie-Bereichs zusammen mit weitergehenden Kooperations- und Lieferabkommen geschlossen werden. Die Transaktion ermöglicht Clarios, paragons Lithium-Ionen-Batterietechnologie und eine Reihe von Ingenieuren zu integrieren, um die Entwicklung neuer fortschrittlicher Niederspannungsarchitekturen für Fahrzeuge zu beschleunigen. paragon wird auch in Zukunft am Erfolg von Clarios teilhaben, indem es die Elektronik für das Batteriemanagement für das aktuelle und ggf. auch für zukünftiges Geschäft liefern wird. Die Vereinbarung schafft auch die Möglichkeit für eine zukünftige technologische Zusammenarbeit zwischen paragon und Clarios, da beide Unternehmen eine Rolle bei der Unterstützung neuer Fahrzeugtechnologien spielen.

Die Vereinbarung beinhaltet den Verkauf verschiedener Produktionslinien und den Transfer einer Gruppe von Ingenieuren und Werkern.

paragon bleibt ein Hersteller von Batterie-Management-Systemen für Clarios. Clarios wird Lizenznehmer von paragons Flow-Shape-Design-Technologie (FSD) für Batterien außerhalb des Antriebs, während paragon die FSD-Schutzrechte für Antriebsbatterien behält. Die Parteien haben beschlossen, die finanziellen Konditionen der Transaktion nicht zu veröffentlichen. “Und es hilft enorm, einen starken Partner wie Clarios an unserer Seite zu haben, so dass wir uns voll und ganz auf unser Kerngeschäft konzentrieren können und auch in Zukunft am Erfolg von Clarios teilhaben werden.” CEO Frers.