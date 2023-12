pA Medien GmbH ist Preisträger des wachstumsstark.Award 2024

Mannheim (ots) -Die pA Medien GmbH hat ein herausragendes Jahr mit der Auszeichnung wachstumsstark.Award 2024 von Gründer.de gekrönt und zählt damit zu den wachstumsstärksten Unternehmen in Deutschland. Diese Auszeichnung wird an aufstrebende, erfolgreiche Unternehmen verliehen, die sich durch ihre außergewöhnliche Leistung und kontinuierlichen Fortschritt von anderen abheben.Der wachstumsstark.Award wird jährlich vergeben und als Siegel für höchstes unternehmerisches Können und wirtschaftlichen Erfolg gewertet. In der wachstumsstark.Award Jury 2024 sitzen unter anderem die DHDL-Juroren Nils Glagau und Judith Williams, der Unternehmer und Bestsellerautor Felix Thönnessen und der Investor Lars Hinrichs.Die pA Medien GmbH mit Hauptsitz in Mannheim wurde vor 10 Jahren von Timo Krasko und Michael Schmitt gegründet und betreibt die Karriereportale praktischArzt (https://www.praktischarzt.de/) und medi-Karriere (https://www.medi-karriere.de/) in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sowohl das Unternehmen als auch die Portale sind jedes Jahr kontinuierlich gewachsen. Mit mehr als einer Million Besuchern pro Monat zählen die Internetplattformen zu den führenden Karriereportalen im Gesundheitswesen im DACH-Raum.Inzwischen hat das Unternehmen mehr als 40 Team-Mitglieder und unterstützt Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber aus dem Gesundheitswesen dabei, offene Stellen durch qualifizierte Fachkräfte wie Ärztinnen und Ärzte, Gesundheits- und Krankenpfleger/innen und anderen Health Care Professionals nachhaltig zu besetzen. Neben Recruiting-Lösungen, welche Stellenanzeigen und Employer Branding Maßnahmen umfassen, unterstützen die Portale mit tausenden fachspezifischen Inhalten bei der Karriereplanung im Gesundheits- und Sozialwesen."Der Weg zu unserem Wachstum war stets von Herausforderungen geprägt. Umso stolzer sind wir über die Verleihung des Awards", so Timo Krasko, Geschäftsführer. "Wir haben stets intensiv für den Erfolg gearbeitet und bis heute stehen bei uns Innovation und Kundenzufriedenheit an erster Stelle. Der Award bedeutet uns sehr viel und wir freuen uns, dass wir unsere Lessons Learned mit anderen Gründern teilen dürfen", ergänzte Michael Schmitt. Mehr dazu auf Gründer.de im ausführlichen Interview (https://www.gruender.de/interviews/pa-medien-gmbh/) der beiden Geschäftsführer.Pressekontakt:pA Medien GmbHGeschäftsführung: Michael Schmitt, Timo KraskoInnere Wingertstraße 9, 68309 MannheimTelefon: +49 (0) 0621 180 64 150Original-Content von: pA Medien GmbH, übermittelt durch news aktuell