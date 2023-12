offshore Oil Engineering Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Offshore Oil Engineering hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,65 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche eine Outperformance von +0,9 Prozent bedeutet. Der Durchschnittsanstieg in dieser Branche lag bei 5,76 Prozent, während der "Energie"-Sektor insgesamt eine mittlere Rendite von 5,76 Prozent verzeichnete. Somit lag Offshore Oil Engineering 0,9 Prozent über dem Branchendurchschnitt und erhält daher ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung für Offshore Oil Engineering hat sich in den letzten Wochen verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da der gleitende Durchschnittskurs bei 6,2 CNH liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 5,94 CNH erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -4,19 Prozent, während der GD50 für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 6,07 CNH aufweist, was zu einem Abstand von -2,14 Prozent führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Offshore Oil Engineering-Aktie ergibt für die letzten 7 und 25 Tage jeweils eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder überkauft noch -verkauft ist.

Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für Offshore Oil Engineering basierend auf den genannten Bewertungskriterien.