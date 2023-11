obwyse integriert DATEV Buchungsdatenservice / Digitale Schnittstelle vereinfacht Datenaustausch zwischen Betrieb und Steuerbüro

Bielefeld (ots) -Mit dem DATEV Buchungsdatenservice implementiert obwyse eine Schnittstelle für den sicheren und direkten Datenaustausch mit dem Steuerbüro. Insbesondere Selbstständige, Unternehmen und Vereine, die ihre Buchführung durch eine Steuerkanzlei durchführen lassen, profitieren von der seitens DATEV geprüften und freigegebenen Integration. Die Umsetzung erfolgt für alle obwyse Lösungen mit Kontierungsfunktion und ist für obwyse Enterprise Kunden ab sofort verfügbar.Buchungsdaten, Stammdaten und die zugehörigen Belegbilder einfach und ohne Medienbruch direkt von obwyse an die Steuerkanzlei übertragen - mit der Integration des DATEV Buchungsdatenservice ist diese Option für obwyse Nutzer ab sofort verfügbar. Die Schnittstelle ermöglicht einen sicheren und authentifizierten Austausch von Buchungs- und Stammdaten wie etwa Debitoren- und Kreditorenstammdaten, Buchungen, Zahlungsbedingungen oder Kontennotizen mit dem Steuerberatenden. Dabei ist es je nach Betriebsgröße effektiv, Vorkontierungen bereits im Rahmen der Belegbearbeitung in der vorgangsführenden obwyse Fachanwendung, bspw. im Eingangsrechnungsworkflow, in der Rechnungsproduktion oder im Rahmen der Zahlungserfassung, durchzuführen. Die Buchungsdaten werden anschließend virengeprüft von obwyse an die DATEV-Cloud bzw. DATEV Unternehmen online übergeben und können komfortabel als komplette Buchungssätze inklusive automatisch verknüpfter Belegbilder über das DATEV-Rechnungswesen-Programm des zuständigen Steuerbüros abgerufen werden.Mit obwyse Professional, der E-Rechnungs- und Archivierungslösung für Selbstständige und kleine Unternehmen, den obwyse Enterprise Modulen obwyse Invoices für die Eingangsrechnungsbearbeitung und obwyse Billing für die Produktion und den Versand von Ausgangsrechnungen sowie obwyse Associations, der speziell für Vereine und Verbände gestalteten Lösung mit integriertem Mitgliedermanagement, erfolgt die Umsetzung der Schnittstelle für alle obwyse Editionen mit enthaltener Kontierungsfunktion."Mit der Integration des DATEV Buchungsdatenservice enthält obwyse jetzt eine Schnittstelle zur DATEV-Cloud, die nicht nur den Funktionsumfang unseres universellen Kontierungsmoduls erweitert, sondern unseren Nutzern den Datenaustausch mit dem Steuerdienstleister erheblich erleichtert", so Monique Ostermann, Produktmanagerin bei obwyse. "Wir freuen uns, dass dieser Schritt nun gelungen ist."In obwyse Enterprise ist die Schnittstelle bereits verfügbar. User der Plattform obwyse Professional dürfen sich ab Anfang 2024 auf die neue Funktion zum Datenaustausch freuen.Weitere Informationen zu obwyse finden Sie unter www.obwyse.com.Pressekontakt:Ansprechpartner bei OXSEED logistics GmbHAnnelen BrodnerTel. (0521) 977 933-230Fax (0521) 977 933-111E-Mail a.brodner@obwyse.comAnnika TiedemannTel. (0521) 977 933-164Fax (0521) 977 933-111E-Mail a.tiedemann@obwyse.comOriginal-Content von: OXSEED logistics GmbH, übermittelt durch news aktuell