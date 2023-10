oToBrite bringt ein umfassendes ADAS-Produktportfolio für schwere Nutzfahrzeuge auf den Markt, um der Straßensicherheit hin zu Vision Zero zu verhelfen

Hsinchu (ots/PRNewswire) -oToBrite, ein renommierter Anbieter von Vision-AI Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)- und Autonomous Driving (AD)-Lösungen, hat seine neuesten Produkte vorgestellt, um sein ADAS-Produktportfolio für schwere Nutzfahrzeuge zu vervollständigen, einschließlich Blind Spot Information System (BSIS, UN R151), Moving Off Information System (MOIS, UN R159) und Driver Monitoring System (DMS). Angesichts der Tatsache, dass schwere Nutzfahrzeuge eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, an tödlichen Zusammenstößen mit vulnerablen Verkehrsteilnehmern (VRU, vulnerable road users) beteiligt zu sein, haben die neuestenEuropean Union General Safety Regulations (GSR) strenge Standards für schwere Nutzfahrzeuge verhängt, darunter BSIS, MOIS, DMS und weitere Vorschriften. Japan hat die gleiche Vorschrift, die von BSIS UN R151 ausgeht, für schwere Nutzfahrzeuge verabschiedet. Unternehmen, die diese Vorschriften einhalten, können von Steueranreizen und Installationszuschüssen profitieren. Die Kernidee besteht darin, die Sicherheit im Straßenverkehr in Richtung Vision Zero zu lenken, und oToBrite bemüht sich, dies Wirklichkeit werden zu lassen.Mit einer starken Deep-Learning-Kerntechnologie brachte oToBrite 2017 das weltweit erste automatische Parksystem einzig bestehend aus Surround-View-Kameras, die die Vision-AI-Technologie und den TDA2-Prozessor nutzen, auf den Markt und lieferte in China über 200.000 Systeme aus. In Japan hat oToBrite das Vision-AI Deep-Learning- Modell für mehr als 300.000 ADAS-Produkte lizenziert. Vor Kurzem hat das von oToBrite entwickelte und auf Vision-AI basierende BSIS-Produkt Kunden erfolgreich dabei geholfen, als erste die UN R151-Zertifizierung zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.otobrite.com/en/block/index/86 (https://www.otobrite.com/en/block/index/86)oToBrite BSIS kann Fahrern Informationssignale zu VRU bereitstellen, einschließlich Fußgängern und Zweirädern im blinden Fleck vor dem Abbiegen, um Unfälle zu reduzieren. Darüber hinaus kann das Produkt MOIS erweitern, indem eine zusätzliche Kamera hinzugefügt wird, um gleichzeitig UN R159 einzuhalten. Mit der Vision-AI-Technologie kann das Produkt komplexe städtische Verkehrsumgebungen verarbeiten, wie beispielsweise verdeckte VRU, eine Gruppe von VRU, VRU in der Nähe von Ampelpfosten usw.Darüber hinaus nutzt oToBrites Vision-AI DMS eine selbst entwickelte 3D-Technologie mit Gesichtserkennung zum Erfassen von Fahrern und zur Klassifizierung des Fahrerverhaltens, einschließlich Rauchen, Handy-Nutzung, Ablenkung und Ermüdung. Sie ist sogar einsetzbar, wenn Fahrer eine Sonnenbrille der Kategorie 3 oder beschichtete Gläser tragen. oToBrite wird auf der AUTOMOTIVE WORLD Nagoya vom 25. bis 27. Oktober 2023 das umfassende ADAS-Produkt an Stand 13-19 vorstellen.Informationen zu oToBriteoToBrite ist ein führender Anbieter von Vison-AI ADAS/AD-Lösungen. oToBrite hat seinen Sitz im Hsinchu Science Park und verfügt über eine IATF 16949-zertifizierte Reinraumfabrik und mehrere Jahre Erfahrung als Tier-1-Automobilzulieferer. Dank umfassender Forschungs- und Entwicklungsfähigkeiten bietet oToBrite Vision-AI-Algorithmen, ECU-/Domain-Controller und Automobil-/Spezialkameras an.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2251787/ADAS_Solutions_for_Commercial_Vehicles___BSIS_UN_R151_MOIS_UN_R159_and_DMS.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/otobrite-bringt-ein-umfassendes-adas-produktportfolio-fur-schwere-nutzfahrzeuge-auf-den-markt-um-der-straWensicherheit-hin-zu-vision-zero-zu-verhelfen-301961847.htmlPressekontakt:kathywang@otobrite.comOriginal-Content von: oToBrite Electronics, Inc., übermittelt durch news aktuell