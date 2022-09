Mit nur einem Stern am Himmel strebt Era Jade Media einen Börsengang in Hongkong an

Kernaussagen: Der integrierte Marketingdienstleister Era Jade Media, bekannt für seine selbstproduzierten Finanzprogramme, hat in Hongkong zum vierten Mal einen Börsengang beantragt Das Unternehmen ist extrem abhängig von seinem CEO, der in der ersten Hälfte dieses Jahres für 64,6 % der Einnahmen des Unternehmens verantwortlich war Von Tina Yip Sein Name mag den meisten Westlern unbekannt sein, aber Ma Hongman ist… Hier weiterlesen