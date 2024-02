niiio finance Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Niiio Finance schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche IT-Dienstleistungen auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus. Dies bedeutet, dass die Dividendenrendite um 23,85 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 23,85 %. Daher wird der Ertrag als niedrig eingestuft und die Aktie erhält das Rating "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder einen Anstieg noch einen Rückgang der Diskussionsbeiträge, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" weist Niiio Finance eine Rendite von -27,9 Prozent auf, was mehr als 30 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "IT-Dienstleistungen" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 5,71 Prozent, wobei Niiio Finance mit 33,61 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse ist der Kurs von Niiio Finance mit 0,635 EUR derzeit +0,79 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +15,45 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" bewertet.