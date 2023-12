niiio finance Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "Rational AG":

In den letzten Wochen konnte bei Niiio Finance keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild festgestellt werden. Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, war eher neutral. Weder positive noch negative Ausschläge wurden registriert, und in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Daher wird die Aktie heute insgesamt als "neutral" bewertet.

Hinsichtlich der Stärke der Diskussion oder der Veränderung der Anzahl der Beiträge gab es ebenfalls keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "neutral"-Bewertung erfolgt. Das Stimmungsbild und das Anleger-Sentiment führen somit zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Niiio Finance.

Im Branchenvergleich ergibt sich eine Underperformance von -22,87 Prozent für Niiio Finance in den letzten 12 Monaten im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche, die im Durchschnitt um 6,86 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors, der eine Rendite von 1,28 Prozent verzeichnete, liegt Niiio Finance mit einem Wert von 24,15 Prozent darunter und erhält daher ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Des Weiteren weist die Dividendenrendite von Niiio Finance mit 0 Prozent einen Wert unter dem Branchendurchschnitt von 22,94 Prozent auf, was zu einer Differenz von -22,94 Prozent führt. Aufgrund dieses Resultats erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für Niiio Finance basierend auf dem Stimmungsbild, dem Anleger-Sentiment, der Performance im Branchenvergleich und der Dividendenpolitik.