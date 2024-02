niiio finance Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Niiio Finance ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt.

In Bezug auf die Dividende schneidet Niiio Finance mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 23,93 % für IT-Dienstleistungen schlecht ab. Die Differenz von 23,93 Prozentpunkten führt zu dieser Bewertung.

Hinsichtlich des Aktienkurses hat Niiio Finance in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,9 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien in der Branche im Durchschnitt um 6,46 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -34,36 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum Durchschnitt des Informationstechnologie-Sektors, der eine Rendite von 2,65 Prozent hatte, liegt Niiio Finance 30,55 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt, dass die Niiio Finance-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Faktoren eine schlechte Gesamtbewertung für Niiio Finance.