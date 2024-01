niiio finance Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Der Aktienkurs von Niiio Finance zeigt eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zum Durchschnitt der Informationstechnologie-Branche. Mit einer Rendite von -33,52 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur IT-Dienstleistungsbranche, die in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 15,68 Prozent erzielte, liegt Niiio Finance mit 49,21 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein durchschnittlicher Schlusskurs von 0,55 EUR für die Niiio Finance-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,635 EUR, was einem Unterschied von +15,45 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 0,54 EUR liegt der letzte Schlusskurs um +17,59 Prozent darüber, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Niiio Finance für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Bei der Dividendenrendite schneidet Niiio Finance im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der Branche IT-Dienstleistungen schlechter ab. Mit einer Dividendenrendite von 0 % liegt der potenzielle Ertrag um 23,11 Prozentpunkte niedriger als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Niiio Finance als überverkauft betrachtet werden, da der RSI bei 16,67 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 44, was als Indikator für eine als "Neutral" eingestufte Situation gilt. Insgesamt erhält Niiio Finance daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".