niiio finance Aktie: Reagiert die Aktie?

Der Aktienkurs von Niiio Finance hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,52 Prozent erzielt, was 40,64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 7,12 Prozent im Bereich "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der IT-Dienstleistungsbranche beträgt 12,7 Prozent, und Niiio Finance liegt aktuell 46,23 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite der Niiio Finance-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 22,88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 22,88 Prozent in der IT-Dienstleistungsbranche liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Niiio Finance daher in diesem Bereich ein "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Niiio Finance-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,55 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,62 EUR weicht somit um +12,73 Prozent ab und erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,51 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+21,57 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Niiio Finance-Aktie daher in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.