niiio finance Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Das Anleger-Sentiment für Niiio Finance basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über das Unternehmen diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Bezogen auf den Aktienkurs verzeichnete Niiio Finance in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,56 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 17,17 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -44,73 Prozent für Niiio Finance bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 9,83 Prozent im letzten Jahr, wobei Niiio Finance um 37,39 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Niiio Finance derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("IT-Dienstleistungen") von 17,27 %. Mit einer Differenz von lediglich 17,27 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für Niiio Finance. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,56 EUR weist eine Abweichung von +11,61 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs (0,625 EUR) auf. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 0,62 EUR, liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+0,81 Prozent), was in diesem Fall zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.