niiio finance Aktie: Kaum zu glauben!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert von Niiio Finance liegt derzeit bei 31,43, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 32, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Einstufung des RSI.

Im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche verzeichnete Niiio Finance in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -29,73 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 6,86 Prozent stiegen. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 24,15 Prozent deutlich hinter dem Durchschnitt. Daher erhält Niiio Finance in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Stimmungsbild und der Buzz um Niiio Finance haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird das Sentiment als neutral eingestuft. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien zeigt keine signifikanten Unterschiede, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Niiio Finance daher in diesem Bereich ein "Neutral".

In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen neutral über Niiio Finance diskutiert, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält die Aktie daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.