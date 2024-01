niiio finance Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Niiio Finance auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 69,57 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,17 Punkten, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Niiio Finance derzeit einen Wert von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 22,85 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Niiio Finance-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,55 EUR lag. Der letzte Schlusskurs von 0,585 EUR weicht somit um +6,36 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (0,51 EUR) über dem gleitenden Durchschnitt (+14,71 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gibt es bei Niiio Finance keine wesentlichen Veränderungen. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend erhält Niiio Finance für den RSI, die Dividende, die technische Analyse und das Sentiment insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.