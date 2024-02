niiio finance Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Die Analyse von Niiio Finance hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung ergibt eine neutrale Einstufung. Die Aktie zeigt eine durchschnittliche Aktivität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. In Bezug auf die Branchenvergleich Aktienkurs liegt Niiio Finance mit einer Rendite von -27,9 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" um mehr als 31 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Niiio Finance-Aktie überkauft ist und erhält daher ein "Schlecht"-Rating. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. In Bezug auf die technische Analyse erhält die Niiio Finance-Aktie eine "Gut"-Bewertung aufgrund einer Abweichung von +11,82 Prozent des Schlusskurses im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Niiio Finance-Aktie also mit einem "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik bewertet.

